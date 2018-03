Jetzt wird auch auf der Ostalb gestreikt

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat jetzt auch auf der Ostalb zur Streiks aufgerufen. Am Donnerstag hat es eine Kundgebung auf dem Aalener Marktplatz gegeben. Dem Aufruf gefolgt waren nach Angaben der Gewerkschaft etwa 300 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, darunter Mitarbeiter des Ostalbklinikums, der Stadt Aalen, der Stadtwerke, der Agentur für Arbeit und des Landratsamtes.

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sechs Prozent mehr Lohn, mindestens 200 Euro pro Monat. Zudem sollen Azubis und Praktikanten unter anderem 100 Euro mehr Ausbildungsvergütung bekommen.

„Von den Arbeitgebern kommt nichts. Es gibt Gesprächsbedarf“, mit diesen Worten begrüßte Gewerkschaftssekretärin Ilka Ulrich die Streikenden auf dem Aalener Marktplatz.

Engel und Teufel treten auf

Als Vertreterinnen der Kreissparkasse waren Engel und Teufel auf den Marktplatz gekommen: Simone Vassilakopoulos als Engel, die für die Arbeitnehmerseite stand und Nora Bihlmayer als Teufel, die Arbeitgeberseite verkörpernd, führten in einem Zwiegespräch aus, was die Beschäftigten der Kreisparkasse bewegt. Man brauche Fachkräfte, denn „Azubis gehen weg wie warme Semmeln“, so Vassilakopoulos. Man müsse die Arbeitsplätze deshalb attraktiv gestalten und Azubis tarifvertraglich geregelt übernehmen.

Attraktive Arbeitsplätze wünschte sich auch Simon Janot, der als Vertreter der Beschäftigten des Ostalbklinikums sprach. „In der Pflege arbeiten wir im Drei-Schicht-System, springen an freien Tagen ein, arbeiten bis an die Grenzen der psychischen und physischen Belastbarkeit. Er forderte unter anderem eine Anhebung des Nachtzuschlags auf 20 Prozent und eine Einrechnung der Pausen in der Wechselschicht.

Wolfgang Krauß sprach für die Beschäftigten der Stadtverwaltung. Er freute sich, dass so viele Mitarbeiter gekommen waren. „Und die Erzieherinnen zwei Kindergärten dicht gemacht haben“, so Krauß. Die Einrichtungen im Zochental und Milanweg waren ab 11 Uhr geschlossen. Die Eltern hätte man vorab informiert, so Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen, auf Anfrage.

Aalen sei eine attraktive Stadt und solle noch attraktiver werden. An den Oberbürgermeister gerichtet forderte Krauß: „Herr Rentschler, machen Sie auch unsere Arbeitsplätze attraktiv!“.

Arbeitnehmervertreter im öffentlichen Dienst fordern sechs Prozent mehr Lohn. Die Gewerkschaft Verdi veranstaltete dazu heute auf dem Stuttgarter Markt eine Kundgebung. Zudem kam es zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Rund zwei Drittel aller Kitas in Stuttgart blieben geschlossen.

„Wir im öffentlichen Dienst arbeiten an der Basis und müssen die beschlossenen Gesetze umsetzen“, sagte Hermann Pertsch vom Landratsamt. Dafür müssten die Mitarbeiter wertgeschätzt und entsprechend entlohnt werden. Im Wettbewerb mit der Wirtschaft, wo höhere Gehälter gezahlt würden, würde man sonst wertvolle Arbeitskräfte verlieren.

Auch Roland Hamm, Bevollmächtigter der IG Metall Aalen, unterstützte die Gewerkschaftskollegen mit einer Rede bei der Kundgebung. „Was ihr leistet, spiegelt sich nicht in eurere Bezahlung wider. Ihr macht einen wichtigen Dienst am Menschen“, so Hamm.

Martin Jahn von der Betriebsseelsorge Ostwürttemberg fügte an, der aktuelle Tarifstreit sei ein „Kampf um unsere Würde, ein Kampf um Gerechtigkeit und der Versuch, die Schieflage in unserer Gesellschaft ein wenig gerade zu rücken“.

Am 15. und 16. April gehen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in die nächste Verhandlungsrunde.