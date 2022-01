Jetzt können auch Ungeimpfte auf Schnäppchenjagd gehen

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie liegen die Nerven mehr als blank. Sowohl bei den Händlern als auch bei den Kunden. Immer wieder neue Maßnahmen im Rahmen der Corona-Verordnung machten dem Einzelhandel das Leben schwer und verunsicherten die Bürger, sagt der Citymanager Reinhard Skusa.

Dass nun die 2G-Regel gekippt wurde und fortan auch Ungeimpfte mit negativem Test wieder in den Geschäften einkaufen dürfen, sei der erste Schritt in die richtige Richtung. Damit nimmt vielleicht auch der bislang in einigen Läden eher schleppend laufende Winterschlussverkauf Fahrt auf.

Noch am Dienstagmorgen äußerten viele Einzelhändler ihren Unmut darüber, dass im Gegensatz zum bayerischen Nachbarn im Ländle nach wie vor die 2G-Regel gilt, also nur Geimpfte und Genesene einen Zutritt zu den Geschäften gewährt werden darf. Am Dienstagnachmittag kam dann die positive Nachricht: Auf Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs von Baden-Württemberg dürfen auch wieder Ungeimpfte mit negativem Schnelltest shoppen gehen.

Dass diese rund 30 Prozent der Kunden ausmachten, die aufgrund der 2G-Regel von einem Einkauf ausgeschlossen wurden, sagt Cornelia Gangl, Inhaberin des Geschäfts Louise. Und diese Ungeimpften hätten dem Einzelhandel einfach gefehlt und zu Umsatzeinbußen geführt.

Allgemein seien viele Kunden jedoch aufgrund der sich permanent ändernden Regelungen im Rahmen der Corona-Verordnung verunsichert. Auch die steigenden Zahlen an Infizierten, die sich mit der Omikron-Variante angesteckt haben, halte manche von einem Bummel in der Innenstadt ab.

Die Stadt ist leer und ab 17 Uhr tot. Cornelia Gangl, Louise

„Die Stadt ist leer und ab 17 Uhr tot“, sagt Gangl. Selbst der Winterschlussverkauf, im Rahmen dessen sie im Laden reduzierte Ware von 50 Prozent anbiete und vor dem Geschäft Schnäppchen, die um 70 Prozent reduziert worden seien, könne keinen so richtig hinterm Ofen hervorlocken.

Das Einkaufsverhalten habe sich auch durch das verstärkte Arbeiten im Homeoffice verändert. Überdies habe Gangl das Gefühl, dass die Menschen keine Lebensfreude mehr haben und ihr Geld für andere Dinge als für Kleidung und Schuhe ausgeben.

Trotz allem sei die Inhaberin der Boutique in der Helferstraße optimistisch. Bereits jetzt schon ordere sie Ware für den kommenden Herbst und Winter. Wenn sie nicht positiv eingestellt wäre, könne sie ihr Geschäft gleich zumachen. „Es gibt irgendwann auch ein Leben nach Corona und ich habe die Hoffnung, dass es nach Omikron besser wird und es im Frühjahr/Sommer wieder aufwärts geht.“

Schwierige Lage verschärft

Die 2G-Regel habe die ohnehin schwierige Lage im Einzelhandel verschärft, sagt Martin Sachse, Inhaber des Schuhstadel. Dennoch seien er und seine Mitarbeiter gut durch die Saison gekommen. Das vergangene Jahr sei ganz ordentlich gewesen und „im Vergleich zu 2019 seien die Umsatzahlen fast pari“. Gut angelaufen sei auch der Winterschlussverkauf. Dieser sei nach wie vor ein gutes Ventil, um Platz für die neue Frühjahr- und Sommerware zu schaffen.

Froh, dass die 2G-Regel gekippt worden ist, ist auch Josef Funk, Vorsitzender des Innenstadtvereins Aalen City aktiv (ACA) und Seniorchef des Modehauses Funk. Diese habe dem Onlinehandel zusätzlich in die Karten gespielt und dem stationären Einzelhandel einen schlechten Dezember und Januar beschert.

Insofern sei der Winterschlussverkauf eine Chance, Umsatzverluste auszugleichen. Dieser sei in seinem Modehaus erstaunlicherweise gut angelaufen. Ein Grund dafür sei auch die stark reduzierte Ware, auf der viele Einzelhändler angesichts des verhaltenen Einkaufsverhaltens sitzengeblieben seien.

Um diese noch an den Mann oder die Frau zu bringen und ihre Lager zu räumen, hätten einige Händler bereits nach Weihnachten ihre Artikel erheblich reduziert. Mit der 3G-Regel hofft Funk, dass jetzt auch Ungeimpfte die Chance ergreifen, wieder in den Läden einzukaufen.

Angesichts der Coronahilfen, die ich bekommen habe, ist es mir möglich, darüber die Ware günstig an die Kunden weiterzugeben. Uli Riegel, Dr. Fashion

„Alles muss raus“, heißt es auch bei Uli Riegel, Inhaber von Dr. Fashion. Parallel zum Winterschlussverkauf läuft in seinem Geschäft ein Räumungsverkauf. Da in diesem ein neuer Boden gelegt werden soll, muss er schnellstmöglich den Laden leerräumen.

„Angesichts der Coronahilfen, die ich bekommen habe, ist es mir möglich, darüber die Ware günstig an die Kunden weiterzugeben“, sagt Riegel. Wann der Laden drei Wochen lang für die Handwerkerarbeiten geschlossen wird, sei noch unklar. Entweder ab kommenden Montag oder eine Woche später.

Ob 2G, 3G, FPP2-Maske oder OP-Maske. Der Einzelhandel, der noch nie ein Treiber der Pandemie gewesen sei, sollte endlich wieder eine Perspektive haben, sagt Tamara Schmitz, Junior-Geschäftsführerin des Ladens Malibu. Doch anstatt einer solchen müsse man jederzeit mit weiteren Einschränkungen oder Änderungen im Rahmen der Corona-Verordnung rechnen.

Angesichts der nach wie vor bestehenden Unsicherheit habe sie die Winterware, von der es auch in dem Geschäft am Aalener Marktplatz noch genügend gebe, im Vorfeld vorsichtig eingekauft. Der Abverkauf der extrem reduzierten Artikel laufe allerdings mäßig. Alles was nicht verkauft werden könne, werde eingelagert und im nächsten Winter noch stärker heruntergesetzt angeboten.

Nach zwei Jahren wollen wir Einzelhändler endlich wieder aufatmen, aus dem Hamsterrad herauskommen. Inge Drabek, La Boutique

Denn im Gegensatz zu anderen Einzelhändlern habe sie keine Firmen, die Restposten zurücknehmen würden. Froh sei sie über Stammkunden, die das inhabergeführte Geschäft seit zwei Jahren Corona-Pandemie unterstützen würden.

Ohne ihre Stammkunden wäre auch Inge Drabek, Inhaberin von La Boutique, längst verzweifelt. Ob Clikc& Meet, Click&Collect, 3G oder 2G. Sie hätten alles mitgetragen, um ihr unter die Arme zu greifen. Und dafür sei sie sehr dankbar. Von der Landesregierung fühle sie sich dagegen im Stich gelassen und veräppelt.

„Nach zwei Jahren wollen wir Einzelhändler endlich wieder aufatmen, aus dem Hamsterrad herauskommen und eine Planungssicherheit haben. Wir wissen nicht mehr, wie viel Ware wir einkaufen können, da auch immer das Damoklesschwert Lockdown über uns schwebt. Zwei davon haben wir bereits mitgemacht.“ Der Onlinehandel hingegen könne trotz Corona weiterhin florieren. Diesbezüglich lege die Politik mit Blick auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit keinen Wert. „Das ist doch ein Witz.“

Ein Witz sei auch, dass Einzelhändler die Coronahilfen ebenso zurückbezahlen müssten wie die so hochgelobten günstigen Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). „Überdies muss ich von dem bisschen, was ich noch verdiene, 19 Prozent an Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen.“ Auf diese Weise werde der Einzelhandel, von dem eine Innenstadt lebe, sukzessive kaputtgemacht.

Konzept mit Bändele ist gut angelaufen

Ob 2G oder 3G. Der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) hat im Vorfeld des Winterschlussverkaufs wieder das Bändelekonzept ins Leben gerufen. Auf diese Weise würde Geimpften und Genesenen und seit Aufhebung der 2G-Regel auch Ungeimpften der Einkauf in den Geschäften erleichtert.

Jeder Kunde, der im ersten Geschäft einen Nachweis erbringt geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein, erhält hier ein Bändchen. Dieses legitimiert ihn dann, in weiteren Geschäften einkaufen zu gehen, ohne hier abermals seine Dokumente vorzeigen zu müssen.

„Das Konzept läuft super, sagt der Citymanager Reinhard Skusa. Bereits zweimal habe der ACA Bändel nachbestellen müssen. Betreiber von Teststationen, die noch nicht mit Bändeln versorgt sind, könnten sich beim ACA-Büro melden und würden dann sofort mit diesen ausgestattet.