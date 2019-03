Jetzt gilt es: Ellwanger Volleyballer greifen nach der Oberliga

An diesem Sonntag treten die Landesliga-Volleyballer des TSV Ellwangen bei der SV 1845 Esslingen an. Der Gewinner wird aller Voraussicht nach die Aufstiegsrelegation bestreiten. Ein ähnliches Restprogramm der beiden Kontrahenten macht das Duell am kommenden Wochenende zu einem kleinen Finale.

Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wäre, dann sind die Chancen der ersten Herrenmannschaft für die Rückkehr in die Oberliga durchaus gegeben. Die Bedingung hierfür ist ein Sieg gegen die Sportvereinigung aus Esslingen, ein fehlerfreies Restprogramm und eine erfolgreiche Aufstiegsrelegation. Der Fokus liegt klar auf dem kleinen Finale gegen die SVE. Diese dürften sicherlich etwas dagegen haben, stehen sie doch einen Platz vor den Ellwangern, die ebenso 28 Punkte auf ihrem Tabellenkonto haben. Im Hinspiel konnte die Mannschaft aus dem Stuttgarter Süden den knappen Sieg mit 3:2 davontragen.

Und dann wäre das Restprogramm der Virngrund- Volleyballer, das ähnlich zu dem der Esslinger Mannen ist. Zuerst folgt das direkte Duell in Esslingen, danach auswärts beim TSV Schmiden (21.3.), das letzte Heimspiel (22.3.) gegen den Stützpunktkader des Volleyball-Landesverband-Württemberg (VLW) und zu guter Letzt das Auswärtsspiel (31.3.) gegen den MTV Ludwigsburg III. Auch Esslingen muss bereits am Sonntag vor dem direkten Duell gegen die wiedererstarkte SG Sportschule Waldenburg, den SV Fellbach IV und den VLW-Stützpunktkader ran.

Mit einem Sieg kann das Team um Trainer Jürgen Schwenk an den Esslingern vorbeiziehen und sogar auf den zweiten Tabellenplatz springen, sofern der Zweite SSV Geißelhardt beim Tabellenführer TV Hausen patzt. Spielbeginn wird am Sonntag gegen 13 Uhr in der Sporthalle Weil in Esslingen sein.