Jetzt geht’s sogar um den Aufstieg

Zum Spitzenspiel der Verbandsliga ist am Samstag der VfB Neckarrems beim VfR Aalen II zu Gast. Für die Aalener geht’s inzwischen wieder um alles: den Aufstieg in die Oberliga. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr in der Scholz-Arena.

Von unserem Mitarbeiter Kai Eder

„Die guten Leistungen in den letzten Spielen haben uns auf Platz drei gebracht. Wir wollen auch im Spitzenspiel zeigen, wer Herr im Haus ist“, sagt der Trainer des VfR Aalen II, Petar Kosturkov, vor der Partie gegen den VfB Neckarrems. Die U 23 hat seit zehn Spielen nicht mehr verloren und ist die beste Rückrundenmannschaft der Verbandsliga. In den letzten zwei Saisonpartien will die Mannschaft um Kapitän Roman Riedel ihre Serie fortsetzen.

Sein Team hat nur noch fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer FSV Hollenbach, der am Samstag in Frickenhausen antreten muss -- alles andere als eine einfache Aufgabe. Parallel gastiert der Tabellenzweite der Liga beim VfR, der nur drei Punkte Vorsprung hat.

„Wenn wir gewinnen sind wir punktgleich, haben aber noch das schlechtere Torverhältnis“, rechnet Kosturkov vor, der eine mögliche Meisterschaft des VfR einen absoluten Glücksfall bezeichnet. „Wir habe noch eine Chance, aber über die gesamte Saison haben wir einfach zu viele Punkte leichtsinnig verloren, die uns heute fehlen. Sicher werden bei uns Stimmen laut, die über die Meisterschaft sprechen. Ich hoffe aber, dass sich meine Jungs davon nicht beeindrucken lassen und mit großem Selbstvertrauen in die letzten Spiele gehen“, sagt Kosturkov.

Dem VfB Neckarrems zollt der Trainer großen Respekt. Als Aufsteiger kämpft der VfB seit dem ersten Spieltag um den Titel und hat bereits im Hinspiel gezeigt, dass sie eine sehr starke Offensivreihe hat. „Wir müssen höllisch aufpassen. Die Angriffsabteilung des VfB ist sehr gut besetzt und gehört zur Besten der Liga“, so Kosturkov. Aber seine Jungs haben eine konstante Rückrunde gezeigt. Sicher sind der VfB Neckarrems und der FSV Hollenbach das Maß aller Dinge, jedoch kann der VfR an einem guten Tag alle Mannschaften der Liga besiegen, auch die Topteams.

Fabian Ammon wird dem VfR Aalen in den letzten Spielen nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch hinter dem Einsatz von Steffen Mayer und Erich Stabel steht noch ein Fragezeichen. „Noch sind Mayer und Stabel angeschlagen, ich denke jedoch, dass beide Spieler für Samstag fit sind“, gibt Kosturkov eine vage Prognose ab.