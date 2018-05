Jetzt auch noch um die Lehrer kümmern

Innerhalb von neun Monaten kann so einiges passieren, sagte Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann. So lange hat es auch gedauert, bis die Uhland-Realschule einen neuen Konrektor bekommen hat. Am Mittwoch wurde Tobias Weber offiziell als stellvertretender Schulleiter eingesetzt.

Zunächst habe er die Stelle nicht gewollt, als ihm vor anderthalb Jahren das Angebot gemacht worden sei, darüber nachzudenken, sagte Weber bei seiner Einsetzungsfeier. Allerdings habe er sich informiert, reiste mit entsprechender Lektüre in den Urlaub und legte einen dicken Leitz-Ordner mit etlichen Post-Its an. Mit diesen Werken habe er sich schließlich auf das Vorstellungsgespräch im November 2017 vorbereitet, die Zusage kam dann Mitte April. „Ich freue mich sehr, dass ein so geschätzter Kollege meine Nachfolge antritt“, sagte Realschul-Rektor Gerd Steinke, der selbst vor neun Monaten vom Stand des Konrektors in den des Rektors gehoben wurde. Er kenne Weber aus früheren Tagen, als Kollegen hätten sie den Schulalltag durch manche Scherze und Schelmereien aufgelockert.

Schüler spricht dem neuen Konrektor sein Beileid aus

Schülersprecher Dorian Dell’Anna beglückwünschte den neuen Konrektor ebenfalls, beziehungsweise sprach sein Beileid aus. „Jetzt müssen Sie sich nicht mehr nur um Ihre Schüler kümmern, sondern auch um alle Lehrer.“ Wäre er alt genug, würde er Champagner kaufen. Schulamtsdirektor Jörg Hofrichter nahm die Veranstaltung als willkommene Gelegenheit, einmal die Konrektoren in den Vordergrund zu rücken, über die das Schulgesetz einen einzigen Satz vermerke: „Sie sind der ständige und allgemeine Vertreter des Schulleiters“. Da komme einiges an Aufgaben zusammen, nun gelte es ein gutes Leitungsteam zu bilden. Der Schulamtsdirektor warnte Weber davor, dass mit seinem Amtsantritt auch ein Spannungsgefüge auf ihn zukomme. „Zählt man sich zum Kollegium oder zur Schulleitung?“

Weber habe ein paar Mal über den Tellerrand geschaut, unter anderem beim Finanzamt gearbeitet, was ihm in seiner Stellung im Leitungsteam der Schule sicher zupass käme, sagte Hofrichter. Außerdem arbeitete er in einer Lasertechnikfirma und war eine Zeit in Nevada. Weber, der gemeinsam mit seiner Frau Nadine Weber 2014 an die Uhland-Realschule kam, hatte selbst das Schubart-Gymnasium besucht und später an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd Englisch, Geographie und Politikwissenschaften studiert. Er arbeitete an der Kocherburgschule und der Realschule Schenkensee in Schwäbisch Hall und hatte schon vor Jahren eine Krankheitsvertretung in der Uhland-Realschule gemacht.

Neben der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans, der im Herbst im Aalener Gemeinderat debattiert wird, und der Ausgestaltung des bilingualen Zugs betreut Weber die BORS-Schüler.

Der Vater einer Tochter, die die Veranstaltung durch spontane Auftritte auf der Bühne auflockerte, spielt in seiner Freizeit Eishockey, geht Inliner fahren oder kümmert sich um seine Schildkröten.