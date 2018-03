Jetzt anmelden zur Ferienbetreuung des MTV Aalen

Langeweile hat beim Ferienprogramm des MTV Aalen keine Chance. Im Jahresprogramm der Kindersportschule (KiSS) gibt’s an fünf Tagen pro Woche in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien für Kinder von 4 bis 13 Jahren Feriencamps. Rund um die MTV-Sportanlage im Rohrwang werden die Kinder von Sportwissenschaftlern, Sport- und Gymnastiklehrerinnen und Übungsleitern betreut. Täglich gibt’s ein Frühstück, Mittagessen und ein Nachmittagssnack. Termine sind in den Osterferien vom 26. bis 29 März und 3. bis 6. April, in den Pfingstferien von 22. bis 25. Mai und 28. Mai bis 1. Juni, in den Sommerferien gibt es folgende Camps: 30. Juli bis 3. August, 6. bis 10. August, 13. bis 17. August, 20. bis 24. August, 27. bis 31. August und 3. bis 7. September. In den Herbstferien stehen im MTV-Heim die Herbstsporttage an. Vom 29. Oktober bis 2. November geht es um die Themen „Rund um den Ball“, „Rhythm and Dance“, „Laufen, Springen und Werfen“ sowie „Spiel, Sport & Spaß“.