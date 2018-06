Jetzt anmelden zum Blumenschmuckwettbewerb

Die Stadt Aalen prämiert die schönsten Balkone, Vorgärten, Häuserfronten, Hauseingänge und naturnahen Gärten. Wer teilnehmen will, kann sich bis zum 27. Juli anmelden.

Durch die gestalteten Balkone, Vorgärten, Hauseingänge und Häuserfronten tragen viele Aalener zur Verschönerung des Stadtbilds bei. Interessierte erhalten an mehr als 50 Stellen in Aalen (beispielsweise bei Bezirksämtern, Blumenläden, Bäckereien und Metzgereien sowie in der Tourist-Information oder unter www.aalen.de) eine Teilnehmerkarte, um sich anzumelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Zu gewinnen gibt’s beispielsweise Einkaufsgutscheine bis zu 100 Euro.

Dieses Jahr gibt es neben den Kategorien Balkon, Vorgarten/Hauseingang und Häuserfront die Sonderkategorie „Mein naturnaher Garten“: beispielsweise naturnahe Biotope für Insekten, Vögel und weitere Säugetiere, denen heimische Wildpflanzen reichlich Futter bieten. Naturnah heißt Gärtnern unter Berücksichtigung und Respektierung der Naturgesetze und eben nicht unkontrollierte Wildnis.