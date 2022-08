Jessica Rühmann gewinnt Gestaltungswettbewerb

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Ostalbkreises, das 2023 mit einem ganzjährigen Veranstaltungsprogramm gefeiert werden soll, hatte die Landkreisverwaltung einen Wettbewerb für ein Kunstobjekt ausgelobt. Landrat Joachim Bläse präsentierte nun mit der Aalener Künstlerin Jessica Rühmann die Siegerin des Gestaltungswettbewerbs für ein Kunstobjekt.

Aufgefordert waren Kunstschaffende aus dem gesamten Ostalbkreis und 18 Bewerbungen gingen ein. Ende Juli tagte die Jury unter Vorsitz von Landrat Bläse, der von Dezernent Karl Kurz und den Vorsitzenden der Kunstvereine von Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd bei der Entscheidung unterstützt wurde.

„Wir haben großartige Künstlerinnen und Künstler im Ostalbkreis und konnten deshalb zuversichtlich sein, dass äußerst kreative Entwürfe eingereicht werden. So war es dann auch – und damit keine leichte Entscheidung für die Jury“, betonte Bläse bei der Vorstellung des Siegerentwurfs im Aalener Landratsamt am vergangenen Freitag.

Eines der Kriterien der Ausschreibung war es, dass am Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Ostalbkreises, an dem das Kunstwerk der Öffentlichkeit übergeben werden soll, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Kreiskommunen letzte Hand anlegen. Bläse: „Der Ostalbkreis ist ein Gemeinschaftswerk von Landkreisverwaltung und Kommunen und das Zusammenwirken und der Zusammenhalt der kommunalen Familien soll zum Ausdruck kommen.“

Der Entwurf der Aalener Künstlerin Jessica Rühmann erfüllte nicht nur alle Kriterien, auch die ansprechende Ausführung überzeugte die Jury: 42 unterschiedlich farbige Stäbe symbolisieren die Kommunen in ihrer Vielfalt und gleichzeitig in ihrer Eigenständigkeit. Für den Zusammenhalt aller steht ein Ring, der ein Sinnbild für den Ostalbkreis ist. Dieser Zusammenhalt wird auch durch den Titel des Kunstwerks unterstrichen: Ein Kreis hält zusammen.

„Ich hatte als Ausgangspunkt meiner Überlegungen ein Bündel Ähren vor Augen, also Natur, die Grundlage allen Lebens“, beschreibt Rühmann ihren Entwurf. Auf einer Bodenplatte aus Cortenstahl sind die Namen aller 42 Städte und Gemeinden sowie das Logo des Ostalbkreis zu sehen, die erleuchtet werden können. Das Kunstwerk soll prominent auf dem Brunnen vor dem Landratsamt und von allen Seiten gut einsehbar installiert werden. „Wie wir das Kunstwerk schließlich bei unserem Festakt einbinden, das bleibt unsere Überraschung für die Gäste dieses Tages“, so der Landrat augenzwinkernd.

Jessica Rühmann

Jessica Rühmann ist aufgewachsen in Aalen und hat am Schubart-Gymnasium Abitur gemacht. Anschließend studierte sie an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd im Bereich Produktdesign und Grafik, wo sie als Diplom-Designerin abschloss.

Zunächst war sie in Werbeagenturen tätig. Seit 2009 arbeitet sie als selbstständige Grafikerin und Designerin sowie als freischaffende Künstlerin. In der Musikschule im neue Kulturbahnhof der Stadt Aalen sind vier großformatige Werke von ihr zu sehen. Anklang fand auch ihre Ausstellung „Konturen“ im Aalener Landratsamt im vergangenen Jahr. Für den Kunstverein Aalen gestaltete sie als Jahresgabe das Kunstwerk „Vier Jahreszeiten“. Auf großes Interesse stieß in diesem Jahr die Bemalung der Fläche vor dem Aalener Rathaus „Der moderne Spion von Aalen“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Aalen und dem Bauhof Aalen.