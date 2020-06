Jermain Ibrahim und Arijon Bytyci sind die Neuen bei Normannia Gmünd

Auch über Pfingsten wurde am neuen Kader des Fußball-Verbandsligisten Normannia Gmünd weiter gearbeitet. Nun konnte der sportliche Leiter Stephan Fichter zwei weitere Verpflichtungen bekanntgeben, je einmal für die Defensive und einmal für die Offensive.

Arijon Bytyci (18) kommt von der U 19 der SG Sonnenhof Großaspach, ist ein robuster Abwehrspieler der sowohl in der Dreierkette, als auch als linker Verteidiger eingesetzt werden kann. Er ist derzeit Stammspieler in der U 19 bei seinem aktuellen Trainer Markus Lang, der ihn den Verantwortlichen der Normannia wärmstens empfohlen hat. Normannia-Trainer Zlatko Blaskic kommentiert diese Verpflichtung von Bytyci wie folgt: „Er ist ein robuster Abwehrspieler, Ihn zeichnet eine gute Mentalität aus, wovon ich mir in Großaspach selbst mehrmals ein Bild machen konnte. Ich traue Arijon zu, sofort im Männerfußball Fuß zu fassen, auch weil er immer 100 Prozent gibt, egal ob im Training oder Spiel.“

Auch für die Offensive konnte der Schwerzerclub eine weitere Alternative gewinnen. Es ist Jermain Ibrahim (21) ein gelernter Stürmer, der aktuell noch beim Liga-Konkurrenten TSV Essingen bis 30. Juni unter Vertrag steht. Ibrahim war jetzt zwei Jahre in Essingen, absolvierte 37 Ligaeinsätze (7 Tore) und vier Pokalspiele. Der gebürtige Aalener war im Juniorenbereich in der U 19-Bundesligamannschaft des 1. FC Heidenheim Stammspieler. Sein Bruder und Torwart Kevin ist heute noch im Zweitliga-Profikader der Heidenheimer.

Für Essingen erzielte Jermain in dieser Saison unter anderem das Tor zum 3:0 Endstand gegen die Normannia in der Vorrunde. Blaskic bewertet seinen künftigen Stürmer wie folgt: „Er kann alle Positionen im offensiven Bereich besetzen. Er hat in Heidenheim eine sehr gute Ausbildung genossen und in der Verbandsliga bereits über 30 Spiele absolviert. Er möchte die Rolle des Einwechselspielers ablegen beziehungsweise für seine guten Leistungen belohnt werden. Diese faire Chance bieten wir ihm. Insgesamt betrachtet, freue ich mich, mit zwei so jungen Spielern in der neuen Saison zu arbeiten.“ so Blaskic.

„Beide werden frischen Wind in unsere Mannschaft bringen und den Konkurrenzkampf zusätzlich erhöhen“, so Fichter. Moritz Seltenreich wird die Normannia nach drei Jahren verlassen. Durch eine schwere Verletzung und starke Konkurrenz kam er auf wenig Spielzeit.