Einen interessanten Einblick in die Ängste, Sorgen, Wünsche und Träume von Kindern hat der Spielclub 1 des Aalener Stadttheaters mit dem selbst entwickelten Stück „Alles irgendwie manchmal“ auf die Bühne des Alten Rathauses gebracht. Für die 14 Darsteller im Alter zwischen neun und 13 Jahren, die das Stück unter der Regie der Theaterpädagoginnen Anne Klöcker und Klara Sandmann in vielen Proben erarbeitet hatten, gab’s zurecht viel Beifall – nicht nur von den zahlreich anwesenden Eltern und Großeltern.

Das Szenario hat schon fast was Gruseliges: Der Dachboden einer Schule, auf dem alte Stühle und Bänke, Anatomiekarten, ein Koffer und ein Einkaufswagen einstauben, wird in der großen Pause der Treffpunkt für eine Handvoll Schüler. Sie sind nicht nur zum Vergnügen hier, jeder hat sein Päckchen zu tragen – überehrgeizige Eltern, Mütter, die sich immer Sorgen machen, mobbende Mitschüler. „Ich will das nicht wieder raus“, sagt Florian (Friedrich Vogelsang), der neu hinzugekommen ist. Hier oben machen sie selbst ihre Regeln. „Im Traum ist alles möglich“, so lautet der erste Satz des Stücks.

Und so tauchen die unterschiedlichste Charaktere auf: Jerry (Leonidas Nikolaou) zum Beispiel, der seine Wut und seine Angst hinter flotten Sprüchen und albernen Faxen versteckt, Fiona (Malena Tomanek), die immer die Kleinste ist, aber auch allerlei Geister, Trolle (Sel Elit), eine Prinzessin (Clara Vogelsang).

Aber keine Angst. Die beiden Regisseurinnen lassen das Stück nicht zu problembeladen werden. Das Stück hat Humor. Was hüpft im Wald herum und raucht? Klar: ein Kaminchen. Nicht nur das sorgte für Heiterkeit im Zuschauerraum. Getanzt wird im übrigen auch. Und wie versprochen endet das Stück nach allerlei Handlungswechseln voller Hoffnung. „Wir träumen“, ruft der Kinderchor, bevor die Schulglocke das Stück beendet. Recht hat auf jeden Fall Indianersquaw Flinker Hirsch: „Du musst Kindern genau zuhören: Das ist das Geheimnis.“ Genau!