Jedele feiert Richtfest

Um 16.30 ging es am Donnerstag pünktlich los. Vom Dach des im Bau befindlichen neuen Hauptsitzes der Firma Jedele wurde der Richtspruch verkündet, traditionell ein Glas Wein getrunken und das dann natürlich auch fallen gelassen, auf dass der Farben und Heimtex Großhandel auch in Zukunft Glück haben werde. Anschließend wurde dann im neuen Gebäude, fünf Monate nach dem ersten Spatenstich, das Richtfest gefeiert. Und dazu hat man auch reichlich Gäste geladen, wie zum Beispiel den verantwortlichen Architekten Wolfgang Weber, Essingens Bürgermeister Wolfgang Hofer, Aalens Oberbürgermeister Martin Gerlach und Vorstandssprecher der Aalener VR-Bank, Hans-Peter Weber. Aber auch Arbeiter des Konzerns und der einzelnen Baufirmen waren eingeladen, an den Feierlichkeiten für das neue Gebäude teilzunehmen.

Im Rohbau hielten dann die Verantwortlichen der einzelnen Arbeitsbereiche kurze Reden. Den Anfang machte selbstverständlich der Geschäftsführer Otto Jedele. Er versprach seinen Mitarbeitern, dass sie in Zukunft alle von dem neuen Firmensitz profitieren würden. Durch den größeren Platz könne man wesentliche Arbeitsprozesse entscheidend optimieren und für alle vereinfachen. Außerdem dankte er den Mitarbeitern für die gute Arbeit, die sie seit Jahren leisten würden. Dem konnte sich im folgenden sein Sohn Hannes Jedele nur anschließen. Er dankte aber auch den fleißigen Handwerkern und der vorbildlichen Planung. „Das ganze Jedele-Team kann es kaum erwarten, endlich einzuziehen. Ein ganz herzliches Dankeschön.“

Arbeiten liegen im Zeitplan

Oberbürgermeister Gerlach sprach besonders die vielen Vorteile, sowohl für die Firma Jedele als auch für das Gewerbegebiet Dauerwang, an. Aalen und Essingen könnten beide nur davon profitieren, wenn große Firmen wie Jedele sich für den Wirtschaftsstandort Dauerwang entscheiden würden. „Hier wurden in den vergangenen Jahren sehr gute Verhältnisse geschaffen.“ Er wünschte beiden Generationen der Familie Jedele für die Zukunft viel Glück und Erfolg in dem neuen Firmengebäude.

Zum Abschluss ergriff der Architekt Wolfgang Weber das Wort. Der erklärte, dass hier ein Raum bearbeitet würde, der 70 Wohnhäuser fasst. Insgesamt seien täglich zwischen 30 und 40 Handwerker im Einsatz, die äußerst gute und professionelle Arbeit leisten würden. Durch das Wetter bedingte entstandene Verzögerungen seien vorbildlich kompensiert worden, so dass man nun wieder im Zeitplan läge. Er versprach außerdem, das die Glasfassade ein besonderer Blickfang im Industriegebiet Dauerwang werden würde.