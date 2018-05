„Jede Baustelle dient den Menschen“

Mit den Bauarbeiten in der Bahnhofstraße werden die Autofahrer in Aalen derzeit – wieder einmal – auf eine harte Probe gestellt. „Wir machen das ja nicht, um die Leute zu ärgern“, sagt Aalens Bau- und Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle. Vielmehr „dient jede Baustelle den Menschen“, sie sei eine Investition in deren Zukunft. Und für Investitionen als Teil der Stadtentwicklung seien das Klima und die Chancen derzeit ausgezeichnet. Für die Stadt ebenso wie für private Investoren.

„Zukunft trifft Härtsfeld“ lautet das Motto der Gewerbeschau in Waldhausen an diesem Wochenende, verbunden mit den Erlebnistagen des Fertighausherstellers Kampa und einer Podiumsdiskussion – eben zur Zukunft, nicht nur auf dem Härtsfeld.

Mut und Aufbruch

Denn das Motto trifft für Steidle auf die gesamte Stadt Aalen gleichermaßen zu. Deren Entwicklung derzeit von Mut und Aufbruch gekennzeichnet sei.

Mutig etwa sei der Kauf des Stadtoval-Geländes gewesen, ebenso der Bau des Innovationszentrums direkt neben der Hochschule. Das nach wenigen Jahren bereits mit jungen, aus ihr hervorgegangenen Start-up-Unternehmen proppenvoll sei. Zum Mut in der Stadtentwicklung gehört für den studierten Architekten und Stadtplaner aber auch, dass Aalen bereits vor elf Jahren für den Stadtbezirk Wasseralfingen begonnen habe, das erste Baulückenkataster aufzustellen. Heute, so sagt er, sei es flächendeckend in Aalen absolut üblich, „dass wir die Ressourcen im Innenbereich wachküssen“. Dazu gehören auch das Quartier Aalen-Süd oder der Östliche Stadtgraben mit dem jüngsten Pflänzchen „urban gardening“.

Aalen, so Steidle weiter, sei mit solchen Aufbrüchen in der Region „ganz vorne dran“, sei mittendrin in den derzeit weltweit zu beobachtenden Megatrends.

Für Steidle gehört dazu die Urbanisierung beziehungsweise Reurbanisierung der Städte, also der Wunsch, wieder zentraler zu wohnen, mitten in der City mit kurzen Wegen. Verbunden mit einem Mobilitätswandel. „Das schicke, schnelle Auto ist bei den Jungen heute nicht mehr unbedingt die Nummer eins auf der Wunschliste“, sagt Steidle. Gute Direktverbindungen mit der Bahn, gute ÖPNV- oder Radwegeangebote, kurze Wege in die Natur nähmen an Bedeutung deutlich zu. Ebenso die Bedeutung von Lebensqualität für alle Generationen mitten in der Stadt oder der Stellenwert der Wissens- und Bildungskultur. Aalen sei schon heute mit seiner Hochschule, seiner Schullandschaft und seiner dezentral aufgestellten Stadtbibliothek „der Sammelpunkt des Wissens der Region“.

Neue Trends, neue Chancen

Wie er die Stadt insgesamt bei all diesen Megatrend-Themen gut gerüstet dafür sieht, neue Chancen, die sich aus neuen Entwicklungen ergeben, auch zu nutzen. Etwa beim Thema Verkehr. Steidle ist überzeugt davon, dass es auch in Aalen eines Tages selbst fahrende Fahrzeuge, auch im ÖPNV, und eine Vielzahl an leisen E-Autos geben wird. Wohnen direkt am Straßenrand werde dadurch ebenso wieder möglich wie sich die Chance bieten werde, Straßenräume auch zu reduzieren, neue Flächen etwa für den Fußgänger- und Radfahrverkehr zu gewinnen. Ein Musterfall dafür könnte für ihn die Stuttgarter Straße werden, die sich heute noch als unattraktive Autoschneise von der Innenstadt aus gen Westen zieht.

Mit der Natur in Einklang

Das alles eröffne, so der Erste Bürgermeister weiter, auch neue Chancen, Ökonomie und Ökologie wieder in Einklang zu bringen, damit der Mensch wieder, wie früher, mit der Natur und nicht gegen sie leben könne. „Das kann die Stadtverwaltung aber nicht alleine leisten“, sagt Steidle. Für den aus diesem Grund auch zugeschotterte Vorgärten oder permanent alles niedrig haltende Mähroboter ein Graus sind.

Bei all dem, so sagt Steidle, könne Aalen als Zentrum eines ländlichen Raumes in seiner Gesamtentwicklung sicher nicht radikal sein, sondern müsse – vom Verkehr über die Urbanisierung bis zur Digitalisierung – auf eine nachhaltige Entwicklung setzen, auf Qualität statt Quantität, auf Klasse statt Masse. Beim Wohnraum allerdings werde angesichts des Trends in die Stadt auch die Frage der ausreichenden Menge eine wichtige Rolle spielen.