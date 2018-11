Jazzfest trauert um Roy Hargrove

Mit Trauer in Augen und Herzen sind die Macher des Aalener Jazzfests in die aktuelle Ausgabe gestartet. Am Freitag, 2. November, einen Tag vor Beginn des 27. Aalener Jazzfests, ist in New York der Trompeter Roy Hargrove im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Von 1998 bis 2008 gehörte Hargrove als fester Bestandteil zum Aalener Jazzfest und war – wie auch der ebenfalls schon verstorbene Gitarrist Hiram Bullock – mehr als nur ein gastierender Musiker. Beide gestalteten das Jazzfest vor allem als „Dirigenten“ der Sessions mit.

Schon bei der Ansage zum Auftakt am Samstag im „Goldenen Lamm“ in Unterkochen geriet Eddie Cichosz ins Stocken, als er dem Publikum die traurige Nachricht überbrachte. Auch Wolf-Dietrich Fehrenbacher, ehemals Kulturbürgermeister der Stadt Aalen und lange im Vorstand des Jazzfest-Vereins kunterbunt, erinnert sich gerne an den Ausnahmemusiker. „Ich habe ihn im April noch in Stuttgart getroffen. Er kam auf mich zu und umarmte mich herzlich.“ Hargrove habe während des Jazzfests sogar mal bei der Familie Fehrenbacher übernachtet.

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, der Hargrove mehrmals interviewte, bezeichnete Hargrove als „einen der begabtesten Jazz-Musiker unserer Zeit. Hargrove wurde bereits im Alter von 17 Jahren als außergewöhnliches Jazz-Talent entdeckt, mit 25 Jahren war er bereits ,ein Star auf jedem Jazzfestival’,“ schreibt „Der Spiegel“ 1994 über den damals jungen Musiker. Hargrove stammt aus Waco in Texas. Der zweimalige Grammy-Gewinner wurde von Wynton Marsalis entdeckt. Laut den Nachrichtenagenturen starb Roy Hargrove einen Tag vor einem geplanten Auftritt in Newark/New Jersey an einem Herzstillstand in Folge einer langjährigen Erkrankung.