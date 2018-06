Jasmin Hommel lässt den VfB jubeln

In der zweiten Runde des Fußball-Verbandspokals haben die Damen des VfB Ellenberg den Landesligisten VfR Murrhardt geschlagen. Allerdings benötigten sie dafür die Verlängerung, in der Jasmin Hommel den entscheidenden Treffer markierte.

Von Beginn an versuchten die Ellenbergerinnen, die Landesligamannschaft des VfR Murrhardt zu beschäftigen. Bereits in der fünften Minute wurde dem VfB ein Foulelfmeter verwehrt, nachdem Verena Starz im Strafraum der Gäste zu Fall kam.

Murrhardt kam mit ihrer starken Offensivabteilung um Kerstin Karthaus und Lesslie Ehrmann zu einem mageren Torschuss in der ersten Halbzeit. Doch auch der VfB tat sich schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Mitte der ersten Halbzeit versuchte Jasmin Hommel die Torfrau mit einem direkten Freistoß zu bezwingen, scheiterte jedoch an der VfR-Torfrau.

Ruppiges Spiel

Das Spiel wurde zusehends ruppiger mit vielen Fouls im Mittelfeld. In der 41. Spielminute wurde Jasmin Hommel im Sechzehner zu Fall gebracht, dieses Mal blieb der Pfiff nicht aus. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sarah Lingel zum 1:0-Pausenstand.

Nach einer tollen Flanke von Ilona Hommel musste die Torfrau der Gäste ihr ganzes Können aufbieten, nachdem Anna Kraus die Flanke mit einem Schuss aus der Drehung zu verwerten versuchte. Weitere gute Tormöglichkeiten durch Fernschüsse und Freistöße konnte der VfB nicht verwerten. Als in der 76. Spielminute Lorena Utz auf Ellenberger Seite verletzungsbedingt vom Platz musste, wurden die Gäste wieder etwas stärker. Die zahlreichen Kontermöglichkeiten, die Ellenberg nun bekam, vereitelte die Gästetorhüterin oder die VfB-Kickerinnen scheiterten am eigenen Unvermögen. Ellenberg verpasste es, mit dem 2:0 oder 3:0 das Spiel für sich zu entscheiden. So kam es wie es kommen musste: In der fünften Minute der Nachspielzeit kassierte die Heimelf doch noch den Ausgleich.

Kräfteverschleiß

In der Verlängerung merkte man beiden Mannschaften die kräfteraubenden 90 Minuten der regulären Spielzeit an. Torszenen blieben Mangelware. Jasmin Hommel war es dann, die in der 110. Minute den VfB Ellenberg für ein starkes Spiel belohnte. Von halblinker Position netzte Sie unhaltbar ins lange Eck zum 2:1-Siegtreffer ein.

Mit diesem Sieg hat die Elf von Kornelius Schaupp bereits den zweiten Landesligisten aus dem laufenden Pokalwettbewerb geschossen.

Im Achtelfinale des Verbandspokals haben die Ellenberger Damen den VfB Tamm zu Gast.