Jaquelin Gleich gute Zweite

Vor Kurzem waren die Taekwondo-Sportler der DJK-Ellwangen beim Internationalen Rheinland-Pfalz-Cup 2018 in Bad Kreuznach mit von der Partie. Alexander Riffel war als Coach mit Jaquelin Gleich beim Turnier, die in der Klasse Jugend A bis 49 Kilogramm am Start war.

Ihre erste Begegnung lief super, denn sie konnte ihre Gegnerin mit großem Vorsprung und einem tollen Kampf besiegen. Im Finale stand sie dann einer Kämpferin gegenüber, die zwei Köpfe größer war und die Taktik gestaltete sich als sehr schwierig. Gleich nahm die Herausforderung an und konnte sogar in der ersten Runde in Führung gehen. Dann aber erhielt sie einen Kopftreffer und konnte den Punkterückstand nicht mehr aufholen. Trotzdem kämpfte sie gut und nimmt diese Erfahrung auf jeden Fall mit, denn so ein immenser Größenunterschied ist nicht an der Tagesordnung. Gleich erreichte einen guten zweiten Platz.