Janos Bencsik will ins Parlament

Am kommenden Sonntag sind auch die Bürgerinnen und Bürger von Aalens ungarischer Partnerstadt Tatabánya aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Budapest zu entscheiden. Zwölf Kandidaten werben um die Stimmen. Der bekannteste von ihnen ist der frühere Bürgermeister der Partnerstadt, Janos Bencsik. Er ist auch in Aalen gut bekannt.

Der 52-jährige Bencsik war 1990 das erste demokratisch gewählte Stadtoberhaupt in Tatabánya nach der Wende in Ungarn. Seine Stadt erhielt damals kräftige Unterstützung aus Aalen. Bencsik kennt Aalen von Besuchen und hatte auch enge Beziehungen zum früheren Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle, den er auf Beschluss des dortigen Gemeinderates zum Ehrenbürger von Tatabánya ernannte. 2010 schied Bencsik aus dem Amt, später war er kurzzeitig Staatssekretär in der Budapester Regierung. Er gehört der Regierungspartei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orban an.

Bencsik wohnt zwar seit vielen Jahren in Budapest, dem gelernten Theologen räumen Wahlbeobachter jedoch dank seiner Tätigkeit als langjähriger Bürgermeister die größten Chancen ein. Unter den Mitbewerbern ist ein Mitglied der postkommunistischen Sozialistischen Partei, ein Mitglied der grün-zentristischen Partei LMP (Die Politik kann anders sein) und eins der einst rechtsgerichteten nationalistischen Jobbik. Neu ist die Bewegung Momentum, außerdem tritt die wahrscheinlich bunteste Partei Ungarns an, die Partei des zweischwänzigen Hundes. Die Satirepartei hat eine Kandidatin aufgeboten.

Bislang gehen Beobachter auf der Basis von Meinungsumfragen davon aus, dass die Regierung ihre Mehrheit verteidigen kann. Das Ergebnis hängt allerdings von der Wahlbeteiligung ab. Politologen sagen, je mehr Wähler zu den Urnen gehen, desto größer seien die Chancen der Opposition, einen Umschwung herbeizuführen. Dies war kürzlich bei einer Bürgermeister-Wahl gelungen, bei der die Opposition geschlossen hinter einem Bewerber stand und so den favorisierten Bewerber der Regierungspartei schlagen konnte. Auf nationaler Ebene ist diese große Geschlossenheit jedoch nur in wenigen Wahlkreisen zustande gekommen.

In 106 Wahlkreisen wird nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt, 93 weitere Abgeordnete werden nach dem Verhältniswahlrecht bestimmt.