Jakob Schierle ist mit 1,5 der Beste

Die Abiturientinnen und Abiturienten der Berufsoberschule für Sozialwesen an der Justus-von-Liebig-Schule Aalen haben ihren Schulabschluss gefeiert.

Die Berufsoberschule für Sozialwesen führt Schülerinnen und Schüler, die einen mittleren Bildungsabschluss und eine Berufsausbildung haben, in zwei Jahren zum Abitur. In den beiden Schuljahren haben sie engagiert und interessiert am Fern- und Präsenzunterricht teilgenommen und zum Teil sehr gute Ergebnisse erzielt.

Das besten Zeugnis mit einem Schnitt von 1,5 erhielt Jakob Schierle. Den Sonderpreis für die beste Leistung im Profilfach Biologie mit Gesundheitslehre, gestiftet vom Förderverein der Justus-von-Liebig-Schule, wurde an Jakob Schierle und an Niklas Stürmer vergeben. Den Preis für die beste Leistung im Fach Gemeinschaftskunde ging an Christina Krahe.

Die allgemeine Hochschulreife haben erworben: Dario Aatef, Maria Braun (B), Christiane Jall, Christina Krahe (P), Paul Mandl, Yara Schiele, Jakob Schierle (P), Sebastian Schmadlak, Niklas Stürmer (P), Maximilian Zauner und Leo Franz Zimmer (P).