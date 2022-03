Jahr zwei nach Patient Null – Erste Infektion im Ostalbkreis am 3. März 2020

Es ist nicht gerade ein Jubiläum, das gefeiert werden will. Auf den Tag genau vor zwei Jahren ist im Ostalbkreis Patient Null registriert worden. Eine Frau aus dem Ellwanger Raum infizierte sich mit dem Coronavirus bei einer Karnevalsveranstaltung im nordrhein-westfälischen Heinsberg.

Die Feier ging in die Geschichte der Bundesrepublik ein, gilt sie doch als erstes sogenanntes Superspreader-Event Deutschlands. Die damals 43-Jährige ist damit die erste von mittlerweile 66.742 positiv Getesteten im Kreis. Die Zahlen stammen aus dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts am Donnerstag.

Doch nicht nur der Karneval treibt zu Anfang die Zahlen im Ostalbkreis in die Höhe. Mehrere Busreisen ins Skigebiet Ischgl, bei denen Infizierte in den Fahrzeugen etliche weitere Gäste anstecken, lassen die Zahlen in die Höhe schießen. Das Landratsamt versuchte damals über alle möglichen Kanäle, die Busreisenden ausfindig zu machen, um weitere Ansteckungen durch Isolation zu verhindern.

Ein Jahr nach Patientin Null, am 3. März 2021, sind 9329 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Die weiteren Wellen im vergangenen Jahr haben die Kurve stark ansteigen lassen. Es folgen Teststationen, Lockdowns, unzählige Regelanpassungen und Impfzentren.

522 Corona-Tote im Ostalbkreis

Laut Daten des Landratsamts haben sich im Ostalbkreis 223.810 Menschen mit der Erst-, 222.773 mit der Zweit- und 161.164 mit der Boosterimpfung versorgen lassen. Aktuell (Stand Mittwoch) sind 7965 Menschen positiv auf das Coronavirus im Kreis getestet. Die aktiven Fälle stellen mittlerweile beinahe Tag für Tag Rekorde ein. Vor einem Jahr, in der damaligen Corona-Bilanz, lag der Negativrekord bei – festhalten! - 1184 Infizierten am 19. November 2020.

522 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. In Baden-Württemberg liegt die Zahl der Opfer bei 14.373. Im Land haben sich seit Pandemiebeginn 2.197.520 Menschen angesteckt. Zumindest sind das die registrierten Fälle. Die Dunkelziffer liegt sehr wahrscheinlich um einiges höher.