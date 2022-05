Jahn Regensburg gegen 1. FC Heidenheim: „Die magischen 40 Punkte für den Klassenerhalt“

Von der Ostalb in die Oberpfalz: Nicht nur „schwäbische.de“ hat sich mit Regensburg in Verbindung gesetzt, auch der 1. FC Heidenheim wird das an diesem Samstag (13.30 Uhr) auf dem Rasen tun. Der FCH spielt als Tabellenachter in der 2. Fußball-Bundesliga im letzten Auswärtsspiel der Saison bei Jahn Regensburg (11.). Die Sportredakteure Benjamin Post und Felix Kronawitter haben sich in „1 Spiel, 2 Reporter, 3 Fragen“ vor dem Duell des Zweitligisten von der Ostalb gegen den Konkurrenten aus der Oberpfalz gegenseitig drei Fragen zu den Mannschaften in der aktuellen Situation gestellt.

Hallo Felix, der Jahn hat wieder den Klassenerhalt geschafft. Wie sieht man die sportliche Situation rund um den Verein?

In Regensburg geht es immer um die magischen 40 Punkte für den Klassenerhalt, die haben sie zwei Spieltag vor dem Saisonende. Man muss aber auch sagen, dass dem Jahn nach dem guten Start mit vier Siegen in Serie dann in der Rückrunde gewaltig die Puste ausgegangen ist. Sie haben es nicht geschafft, die Konstanz zu halten. Aber in Regensburg weiß man die Situation einzuschätzen. Im Aufstiegsrennen hat der Jahn (noch) nichts verloren.

Ist das ein Erfolg der Mannschaft oder darf irgendein Akteur nicht fehlen?

Der Jahn lebt vom Kollektiv, so ist das auch in dieser Saison der Fall. Besonders in der Hinrunde machten aber Spieler wie Kapitän Benedikt Gimber, Bayern-Leihgabe Sarpreet Singh, Jan Niklas Beste, Max Besuschkow oder Torwart Alexander Meyer auf sich aufmerksam. Bei Besuschkov und Meyer laufen die Verträge aus und gibt es auch interessierte Vereine.

Der Trainer hat eine besondere Vita. Wie erlebst Du Mersad Selimbegovic?

Mersad Selimbegovic ist ein bodenständiger Typ. Er war bosnischer Kriegsflüchtling und landete 2006 in Regensburg, war zunächst Spieler beim Jahn, dann Trainer bei den Junioren und Co-Trainer der Profis. Seit 2019 hat er als Trainer mit Regensburg drei Mal den Klassenerhalt geschafft, insgesamt ist es der fünfte Klassenerhalt für den Jahn. Zuletzt ist Selimbegovic 40 Jahre alt geworden. Ich kenne keinen 40-Jährigen, der so viel erlebt hat wie er.

Hallo Benjamin, der Heidenheimer Trainer Frank Schmidt ist schon im 15. Jahr als Coach beim FCH. Schafft er das 25-jährige Dienstjubiläum?

Zumindest wäre das 20. Dienstjubiläum möglich, denn Schmidt hat im Oktober des Vorjahres seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Er könnte immer in Heidenheim bleiben, aber auch einmal einen anderen Verein trainieren.

Der FCH ist ein gestandener Zweitligist. Wie wirtschaftet der Verein mit seinem Etat?

Die Heidenheimer wirtschaften solide und stehen finanziell auf mehreren Säulen. Durch Ablösen wie der Rekordsumme für Robert Glatzel vor drei Jahren dem Vernehmen nach für sechs Millionen und 3,5 Millionen für Niklas Dorsch vor zwei Jahren generiert der Verein auch hilfreiche Einnahmen. Aber der FCH baut auch immer wieder junge, entwicklungsfähige Spieler auf, die gegebenenfalls transferiert werden.

Ist dem FCH der große Wurf Bundesliga zuzutrauen?

Das ist durchaus möglich. Zwar sind die magischen 40 Punkte wie in Regensburg immer das erste Ziel beim FCH, aber die Heidenheimer an der Spitze mit dem Vorstandvorsitzenden Holger Sanwald und Trainer Frank Schmidt sind ehrgeizig und ambitioniert, die Teilnahme an der Bundesliga-Relegation 2020 muss kein Einzelfall gewesen sein. In den vergangenen vier Saisons spielten sie immer oben mit. In dieser Saison fehlten sportlich nur Kleinigkeiten wie fehlende Tore und Punkte in Auswärtsspielen, um länger unter den Top Sechs der Liga mitzuspielen.