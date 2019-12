Jagstzeller Bogengruppe mit neuem Startrekord

In diesem Jahr war die Bogengruppe der Schützengilde Jagstzell bei den Kreismeisterschaften besonders zahlreich vertreten. Es wurde ein neuer Rekord erreicht, was die Anzahl der gemeldeten Starts anbelangte. Insgesamt gingen 20 Schützen aus Jagstzell an den Start, davon allein neun Jugendliche.

Die Meisterschaft wurde wie schon die Jahre zuvor vom SV Westhausen ausgerichtet, der auch wieder die meisten Starter stellte. Außer den Bogenschützen aus Jagstzell und den Gastgebern aus Westhausen, ging ein großes Starterfeld mit Teilnehmern aus Bopfingen, Ebnat, und Wört an den Start. Gleich zwölf Mal konnten sich die Jagstzeller Schützen Podestplätze in jeder Disziplin sichern.

Was vor allem positiv zu erwähnen ist: Die Bogen-Jugend trat dieses Jahr erstmals mit neun Schützen an und konnte sich in jeder Disziplin mindestens einen Podestplatz sichern.

Hier die Einzel- und Mannschaftsergebnisse im Einzelnen:

Recurve Herren, 4. Platz: Stefan Weber 311 Ringe

Recurve Master, 1. Platz: Ernst Nagel 460 Ringe, 2. Platz: Johannes Sünder Johannes 458 Ringe, 4. Platz: Stefan Schmitt-Rechlin 353 Ringe

Recurve Schüler C weiblich, 1. Platz: Nele Heinze 104 Ringe, 2. Platz: Maria-Sara Neculai 94 Ringe, 3. Platz: Sarah Bauer 78 Ringe

Blankbogen Herren, 1. Platz: Stefan Brünnler 484 Ringe, 2. Platz: Juri Lapin 407 Ringe, 4. Platz: Martin Geier 275 Ringe, 5. Platz: Markus Schultes 263 Ringe, 7. Platz: Reinhard Januszok 212 Ringe, 8. Platz: Marcel Majchrzak 199 Ringe

Blankbogen Master, 2. Platz: Karl Riethmüller 340 Ringe

Blankbogen Schüler, 1. Platz: Jan Wunder 374 Ringe, 2. Platz: Vanessa Januszok 267 Ringe, 4. Platz: Elena-Maia Neculai 238 Ringe, 5. Platz: Luis Heinze 198 Ringe, 7. Platz: Karolin Bauer 130 Ringe, 8. Platz: Emily Falk 102 Ringe

Langbogen Herren, 2. Platz: Karl Riethmüller 392 Ringe

Mannschaftsergebnis: Recurve Master, 1. Platz: Ernst Nagel 460 Ringe, Johannes Sünder 458 Ringe, Stefan Schmitt-Rechlin 353 Ringe 1271 Ringe

Mannschaftsergebnis: Recurve Schüler C weiblich, 1. Platz: Nele Heinze 104 Ringe, Maria-Sara Neculai 94 Ringe, Sarah Bauer 78 Ringe 276 Ringe

Mannschaftsergebnis: Blankbogen Herren, 1. Platz: Stefan Brünnler 484 Ringe, Karl Riethmüller 340 Ringe, Markus Schultes 263 Ringe 1087 Ringe, 2. Platz: Juri Lapin 407 Ringe, Reinhard Januszok 212 Ringe, Marcel Majchrzak 199 Ringe 818 Ringe.