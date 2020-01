Jagstzell verdirbt Schwabsberg erneuten Triumph

Acht Aktivenmannschaften sind beim 10. Rotochsen-Cup des SV Rindelbach in der Ellwanger Rundsporthalle angetreten. Erstmals wurde dabei im Handball-Modus mit Vor- und Endrunde gespielt, wodurch alle Teilnehmer zu fünf Einsätzen kamen.

In der Gruppe A sicherte sich Jagstzell mit drei Siegen souverän Rang eins, schlug unter anderem auch den bisherigen fünffachen Turniersieger Schwabsberg-Buch durch ein Tor kurz vor Schluss mit 2:1. Letzterer zog mit vier Punkten dennoch als Gruppenzweiter mit in die „Goldgruppe“ ein, wo der Turniersieger ermittelt werden sollte. Dem FC Ellwangen und den SF Eggenrot, die beide bisher zweimal den Wanderpokal gewinnen konnten, blieb diesmal nur ein Platz in der „Silbergruppe“. Mit in die Goldgruppe zogen in Gruppe B die Gastgeber Neunheim/Rindelbach sowie der Bezirksligist Neuler ein, die beide sieben Punkte erspielt hatten. Die Gäste des SV Lichtenfels aus Bayern und die DJK-SG Schwabsberg-Buch II mussten in der Silberrunde weitermachen.

In die Endrunde nahmen alle Teams das Resultat aus der Vorrunde gegen den jeweiligen Gruppengegner mit, der mit in die gleiche Gruppe eingezogen war. So startete Rekordtitelträger Schwabsberg mit der Hypothek einer Niederlage, sicherte sich dann aber gegen Neunheim/Rindelbach wichtige Punkte, drehte ein 0:1 durch einen Doppelschlag und siegte mit 3:1. Neuler trotzte Jagstzell ein 2:2 ab, kassierte dann aber gegen Schwabsberg im Duell der Bezirksligisten Sekunden vor Spielende den Treffer zur 2:3-Niederlage. So war vor dem letzten Spiel des SV Jagstzells gegen die Gastgeber klar: Siegt Jagstzell, nehmen sie den Pott mit nach Hause. Bei allen anderen Resultaten wäre erneut Schwabsberg vorn. Entsprechend motiviert startete Jagstzell und ging mit zwei frühen Treffern in Führung. Die Gastgeber ließen aber nicht locker, verkürzten zum 1:2 bei noch neun verbliebenen Minuten und kämpften um den Ausgleich. Zwei Minuten vor Spielende legte Jagstzell aber den dritten Treffer nach, entschied damit das Spiel und krönte sich zum Turniersieger.

Sonderpreise erhielten die gewählten besten Spieler, bei den Torhütern Jonas Knecht (Eggenrot) und bei den Feldspielern Lukas Gentner (Neunheim-Rindelbach) sowie der erfolgreichste Torschütze Timo Ziegler (Jagstzell, 7 Tore). „Wir freuen uns, dass auch die Jubiläumsausgabe fair, spannend und ohne schlimmere Verletzungen über die Bühne ging“, sagte Turnierleiter Manuel Klingmann bei der Siegerehrung.

Auftakt durch die Jugend

Den Auftakt ins Turnierwochenende hatten neun F-Junioren-Mannschaften gemacht, die mit viel Einsatzzeit und Spielfreude nach dem Fair-Play-Modus des WFV spielten.

Mit dabei waren neben den Gastgebern des SV Rindelbach die F-Jugenden des SV Kirchheim/Dirgenheim, Schrezheim, des FC Ellwangen I und II, der SF Eggenrot, der TSG Schnaitheim, des SV Ebnat und der SF Rosenberg.