Jagstzell schlägt zwei Mal zu

Der SV Jagstzell hat einen Auswärtssieg in der Fußball-Kreisliga gelandet. Der SV Lippach verlor daheim.

Kreisliga B III

Wört II - Neuler II 2:1 (1:1). Tore: 1:0 (10.) C. Fuchs, 1:1 (21.) M. Karasch, 2:1 (60.) F. Friedl. Die Heimelf begann stark und ging durch einen schönen Treffer in Führung. Dann wurden die Gäste stärker, erzielten den Ausgleich und hatten mehrfach die Führung auf dem Fuß. Nach dem Seitenwechsel war Wört wieder besser, ging erneut in Führung und behauptete diese mit viel Einsatz und Geschick bis zum Schlusspfiff.

Schrezheim - Rosenberg 0:3 (0:0). Tore: 0:1 De Gruyter (55.), 0:2 Rathke (58.), 0:3 Schips (62.). Die Schrezheimer ließen eine Menge an Torchancen in der ersten Hälfte liegen. Die Gäste konnten aus drei Chancen drei Tore erzielen, ein etwas glücklicher Sieg der Gäste.

DJK SV Aalen - SSV Aalen II (Flex) 5:1 (2:0). Tore: 1:0 A. Basaran (9.), 2:0 E. Basaran (27.), 2:1 Ilzhöfer (72.), 3:1 Kostovski (86., Strafstoß), 4:1 A. Basaran (89.), 5:1 M. Basaran (90.). Die Gastgeber hätten noch mehrere Tore erzielen können, scheiterten aber auch am guten Torwart der Gäste. Bes. Vork.: 60. DJK SV verschießt Strafstoß.

SGM Rindelbach/Neunheim - Jagstzell 0:2 (0:1). Tore: 0:1 T. Müller (8.), 0:2 C. Vaas (64.). Es war ein schwaches Spiel von beiden Seiten. Die Jagstzeller nutzten zwei Fehler der Gastgeber nach Standards zu ihren Treffern aus. Reserven: 1:0.

Ellwangen II - Eggenrot 0:3 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Lemmermeier (50., 55.), 0:3 Mai (66.). Keine weiteren Angaben.

Hüttlingen II - SG Union Wasseralfingen II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Arnold (69.), 2:0 Schneider (78.). Keine weiteren Angaben.

SGM Fachsenfeld/Dewangen - Dalkingen 0:1 (0:1). Tor: Keine Angabe. Keine weiteren Angaben. Reserven: 3:2.

Kreisliga B IV

Waldhausen II - SGM Kirchheim/Trochtelfingen II 5:1 (3:1). Tore: 0:1 Faas (7.), 1:1 Kieninger (15.), 2:1 Kopp (40.), 3:1 Dauser (42., Eigentor), 4:1 Zillich (48.), 5:1 Eiberger (64.). Die Heimmannschaft verschlief die ersten 20 Minuten. Waldhausen brauchte lang bis es bei eisigen Temperaturen ins Spiel fand. Nach einer Ecke köpfte Kieninger das Leder in die Maschen. In kürzester Zeit wurde das 2:0 und das 3:0 nachgelegt. Auch nach dem schnellen 4:1 nach der Halbzeitpause gaben sich die Gäste nicht auf und waren durch Konter stets gefährlich. Die Hintermannschaft von Waldhausen konnte alles gut lösen und wenn Trochtelfingen durchkam war noch der überragend haltende Manuel Spranz zur Stelle.

Röhlingen - Unterkochen II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Schips (25.), 2:0 Schild (72.), 3:0 Vaas (84.). Der FC Röhlingen war über die gesamten 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Ein verdienter Heimerfolg.

SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - Ohmenheim 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor (35.), 2:0 Mazal (86.). Die SGM erspielte sich in den ersten 45 Minuten mehrere Chancen, ließ diese aber aus und ging mit einem Eigentor der Ohmenheimer in Führung. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel, beide Mannschaften hatten einige Chancen, in der Schlussphase machten die Hausherren durch Mazal die Entscheidung perfekt.

Zöbingen - Lauchheim II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 D. Thorwart (12.), 2:0 Hirsch (84.), 3:0 Ladenburger (90.). In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf schlechtem Niveau. Trotzdem gelang den Hausherren die Führung. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten auch Chancen auf den Ausgleichstreffer. Der FSV konnte seinerseits erst in den letzten zehn Minuten seine Chancen verwerten und gewann am Ende dann doch verdient.

Lippach - Kösingen 0:4 (0:0). Tore: 0:1 N. Reiter (49.), 0:2 C. Gruber (51.), 0:3 M. Stark (56.), 0:4 D. Fischer (82.). Die Kösinger waren klar überlegen und erzielten in der zweiten Halbzeit dann auch die Tore. Reserven: 1:3.

Nordhausen-Zipplingen - SG Riesbürg 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Pietrosante (3.), 1:1 Seidenfuß (68.), 2:1 Holzinger (75.). Riesbürg ging durch einen Freistoß in Führung. Der Gastgeber war danach besser im Spiel und hatte Chancen, in der zweiten Halbzeit fielen dann auch die Tore für den verdienten Sieger. Bes. Vork.: 90. Rote Karte für Riesbürg. Reserven: 2:3.

Elchingen - Unterschneidheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Bengelmann (33.), 0:2 Rein (70.). Keine weiteren Angaben.

Kreisliga B V

Bissingen - Härtsfeld 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Baur (9., 42.), 3:0 Weit (65.), 4:0 Cebulla (83.). Keine weiteren Angaben.

SGM Auernheim/Neresheim - Mergelstetten II 7:0 (2:0). Tore: 1:0, 3:0, 4:0 Reichenbach (9., 55., 60.), 2:0 (42.), 5:0 Zembrod (80.), 6:0 Eichhorn (83.), 7:0 Mittring (89.). Keine weiteren Angaben.