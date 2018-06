Jagstzell legt in der letzten zweiten Halbzeit los

Es gab noch einmal reichlich Tore am letzten Spieltag in den Fußball-Kreisliga B-Staffeln. Elf Treffer erzielte die SGM Neunheim/Rindelbach beim Sieg über Lauchheims Reserve.

Kreisliga B II: Hohenstadt/U’gr. – Eschach 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Honold (23.), 1:1 Mayer (47.), 2:1 Berroth (80.). In der zweiten Hälfte agierte der Meister so wie man es von ihm kennt. Nach dem Ausgleich drohte wegen eines Gewitters der Spielabbruch. Doch es konnte weitergespielt werden und der SG gelang noch der Siegtreffer.

Kreisliga B III:

Neuler II – Dalkingen 8:2 (5:1). Tore: 0:1 Tuscher (13.), 1:1 Eigentor (15.), 2:1 Karasch L. (25.), 3:1 Karasch M. (28.), 4:1 Rapp (45.), 5:1 Hadlik (45.+2), 6:1 Karasch L. (51.), 7:1 Bieg (65.), 8:1 Fuchs (81.), 8:2 Selimi (88.). Grundsätzlich spricht das Ergebnis für sich, wobei die Hausherren auch zusätzlich die deutlich bessere Chancenverwertung hatten.

SSV Aalen II – Schrezheim 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Blank (40.), 1:1 Uharek (42.), 1:2 Fauser (51.), 2:2 Uharek (53.), 3:2 Uharek (FE., 89.), 3:3 Blank (FE., 90.). Das Spiel wogte auf und ab. Beide Seiten begegneten sich auf Augenhöhe.

Lauchheim II - SGM Neunheim/Rindelbach 0:11 (0:4). Tore: 0:1, 0:8 Weitzmann (6., 74.), 0:2, 0:9. 0:10 Jaiteh (12., 76., 82.), 0:3, 0:4, 0:6, 0:7, 0:11 M. Gentner (26., 28., 56., FE., 60., 87.), 0:5 Ilg (47.). Von Beginn an hatte Lauchheim den Gästen nichts entgegenzusetzen. Die SGM zog ihr Spiel durch.

Ellwangen II – Jagstzell 2:4 (0:1). Tore: 0:1 Rettenmeier (13.), 1:1, 2:4 Kettner (48., 82.), 1:2, 1:3, 1:4 T. Ziegler. War die erste Hälfte noch ausgeglichen, legte Jagstzell in der zweiten Hälfte so richtig los. Vor allem Timo Ziegler war nicht zu halten und erzielte drei Tore.

SGM Fachsenfeld/Dewangen - Eggenrot 3:3 (1:1). Tore: K.A. Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Eggenrot (85.). Sechs Tore, aber kein Sieger - so gingen die Kontrahenten in Fachsenfeld vom Platz.

Eigenzell - DJK SV Aalen 5:3 (3:1). Tore: 0:1 (4.), 1:1, 2:1 S. Hug, 3:1 S. Lechner (30.), 3:2 (36.), 4:2 Ebert (50.), 4:3 (54.), 5:3 L. Adler (90.). In der ersten Hälfte war Eigenzell das spielbestimmende Team. Nach der Pause kam Aalen aber noch einmal heran und hatte sogar den Ausgleich auf dem Fuß. Reserven: 6:0.

U. Wasseralfingen II – Abtsgmünd 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Stengler (9.), 0:2 Herdeg (30.). Der Meister beendete die Saison mit einem Auswärtssieg.

Kreisliga B IV: Riesbürg - SGM Kirchh./Trochtelfingen II 6:2 (2:1). Tore: 0:1 Faaß (10.), 1:1 Meier (39.), 2:1 Rieß (44.), 3:1 Rieß (55.), 4:1 Roith (57.), 4:2 Guyot (65.), 5:2 Fischer (76.), 6:2 Kohler (88.). In einem fairen Derby spielten die Gäste gut mit und gingen früh in Führung. In der Folgezeit dominierten die Hausherren die Partie und erspielten sich zahlreiche Chancen.

Lippach – Ohmenheim 1:3 (1:2). Tore: 0:1, 1:2, 1:3 alle Erdeli (6., 28., 49. alle Strafstoß), 1:1 Mangold (16.), Es war ein hart umkämpftes Spiel - und alle drei Ohmenheimer Treffer fielen per Strafstoß. Noch verrückter: Es traf immer der gleiche Spieler: Marijo Erdeli.

SGM Rött./Oberd./Aufh. - Ebnat II 4:1 (2:1). Tore: 0:1 Krämer (2.), 1:1 Eigentor (25.), 2:1 Bolchini (30.), 3:1 T. Schmid (60.), 4:1 Neureither (85.). In seinem letzten Spiel nach 27 Jahren Fußball belohnte sich Johannes Bolchini mit einem Tor für die SGM - und einer starken Partie.

Elchingen - Unterkochen II 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Kaiser (10.), 1:1, 2:1 Minder (13., 31.), 2:2 Sievers (47.). Bes. Vork.: Unterkochen verschießt Foulelfmeter (45.). Über die kompletten 90 Minuten gesehen war diese Punkteteilung der gerechte Ausgang.

Zöbingen - Schloßberg 2:0. Tore: K.A. Der Meister leistete sich am letzten Spieltag die erste Niederlage nach 15 Siegen.

Kösingen – Unterschneidheim 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Gruber (4.), 2:0, 3:1 beide Reiter (5., 50.), 2:1 Joas (36.). Nach dem Sieg änderte sich im Tabellenbild für beide Mannschaften nichts mehr.

Kreisliga B V:

SGM Königsbr./Oberkochen II – Bolheim 4:0 (2:0). Tore: 1:0 K. Donfack (44.), 2:0 F. Kurent (45.+1), 3:0 Kurz (FE, 83.), 4:0 Kanditt (90.+2).

TSG Giengen - Auernheim/Neresheim 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Reichenbach (23.), 1:1 Rogov (46.), 2:1, 3:1 beide Feldengut (63., 71.).