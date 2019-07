Jagstzell im Zeichen des Reitsports

Von Donnerstag bis Sonntag veranstaltet der Reit- und Fahrverein Jagstzell sein traditionelles Horse Summer Meeting. Auf der Anlage des Vereins und der Firma Holzbau Schlosser in der Industriestraße werden Prüfungen im Springen bis zur Klasse S und in der Dressur bis zur Klasse L ausgetragen. Gleichzeitig geht die Ostalb Horse Tour in die zweiten Runde. Seit vielen Jahren bereits steht das erste Augustwochenende in Jagstzell ganz im Zeichen des Reitsports. Der kleine Verein hat sich nicht nur in der näheren Umgebung, sondern überregional einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Die optimalen Turnierbedingungen auf zwei Sandplätzen, davon ein Ebbe-Flut-Platz der Firma Holzbau Schlosser, der Reithalle sowie die kurzen Wege, das Ambiente und die sehr gute Organisation sind die Gründe hierfür. Des Weiteren ist aufgrund der nun schon mehrere Jahre professionellen Bewirtung der Familie Wolpert auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Prüfungen über vier Tage

Erstmals werden Prüfungen über insgesamt vier Tage angeboten. Während der Donnerstag den Dressurreiterinnen und Reiter vorbehalten ist, wird ab Freitag bis Sonntag der Springsport im Vordergrund stehen. Das Angebot an Prüfungen konnte daher nochmals ausgeweitet werden, so dass bereits am Samstagnachmittag ein Springen der schweren Klasse stattfinden wird.

Hierzu erwartet der Verein zahlreiche Starter aus der Region, aber auch die eigenen Vereinsmitglieder werden in den Prüfungen um Siege und Platzierungen kämpfen Die Dressurreiter werden sich von der Einsteigerprüfung bis zur Klasse L in den Wettbewerben messen. Über alle vier Tage hinweg wird in Jagstzell Spitzensport geboten sein. In den zahlreichen Prüfungen rechnet der Verein mit über 700 Starts an den vier Tagen.

Wie in den Vorjahren wird die sehr beliebte und bekannte Ostalb Horse Tour in Jagstzell Station machen. Sowohl die Senioren (Samstag ab 18 Uhr) als auch die Junioren (Sonntag ab 9.30 Uhr) werden in diesem Mannschaftswettbewerb ihr Bestes geben und um den Sieg buhlen. An allen vier Tagen sorgt der Bauernhof Wolpert aus Ellwangen-Neunheim für ein umfangreiches gastronomisches Angebot.