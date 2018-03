Jagd auf Klassenprimus Wasseralfingen ist eröffnet

Mit insgesamt 18 Nachholspielen kehren die Teams der Fußball-Kreisligen am Sonntag aus der Winterpause zurück. Zumindest wenn alles nach Plan läuft. Denn angesichts frostiger Temperaturen und gefrorener Rasenplätze dürften erneut zahlreiche kurzfristige Spielausfälle bevorstehen.

Kreisliga A II: Tabellenführer Union Wasseralfingen (1./33 Punkte) erarbeitete sich ein vermeintlich komfortables Polster von sieben Zählern an der Spitze. In den kommenden Wochen jedoch könnten die Verfolger, die bislang zwei oder sogar drei Partien weniger absolviert haben, den Rückstand wieder verringern. Einen ersten Schritt in diese Richtung könnte am Sonntag der SV Kerkingen (2./26) tätigen. Dazu muss der SVK jedoch Hüttlingen (13./12) bezwingen, das sicherlich um einiges stärker einzuschätzen ist, als es die tabellarische Position aussagt. Keinesfalls eine einfache Aufgabe wartet auch auf Adelmannsfelden (3./24), der beim Mitaufsteiger Nordhausen-Zipplingen (10./15) antreten muss. Der SV Wört (4./23) will gegen die Sportfreunde Rosenberg (12./13) ebenso einen Patzer vermeiden. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II (5./22) hingegen bestreiten ein richtungsweisendes Verfolgerduell bein der DJK-SG Schwabsberg-Buch (7./18).

Auch im Tabellenkeller starten die abstiegsbedrohten Teams mit zwei direkten Duellen: Der Vorletzte SV Pfahlheim (15./10) könnte durch ein Erfolgserlebnis gegen den TV Bopfingen (11./13) mit den Gästen gleichziehen, selbst der ambitionierte SV DJK Stödtlen (8./15) besitzt nur einen dünnen Vorsprung zur Gefahrenzone. Stödtlen spielt am Sonntag um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der LEA in Ellwangen gegen Schlusslicht FC Röhlingen (16./8), der insgesamt vier Nachholspiele bestreiten wird und dabei vier Punkte Rückstand ans rettende Ufer aufholen muss. Der VfB Ellenberg (14./12) will sich mit seinem neuen Chefanweiser, Armin Knecht, aus dem Tabellenkeller befreien. Ein keinesfalls utopischer Heimsieg gegen den VfB Tannhausen (6./21) könnte eine erfolgreiche VfB-Rückrunde einläuten.

Kreisliga A III: Durch einen Heimerfolg gegen den SV Söhnstetten (7./26) könnte Königsbronn/Oberkochen (2./36) den Druck auf Milan Heidenheim (1./37) aufrecht erhalten. Der Klassenprimus ist zeitgleich im anspruchsvollen Verfolgerduell bei Burgberg (4./35) gefordert. Gänzlich andere Ansprüche bestehen beim FC Härtsfeld (15./13), der auf dem Relegationsrang überwintern musste und nun den Tabellennachbarn Giengen (14./15) zu einer wegweisenden Partie im Abstiegskampf empfängt.

Kreisliga B II: Im Fernduell mit Bartholomä (2./34) steht dem Spitzenreiter Hohenstadt/Untergröningen (1./34) beim TSV Heubach II (11./10) eine Pflichtaufgabe bevor.

Kreisliga B III: Kann die SG Schrezheim (4./22) dem Tabellenführer DJK SV Eigenzell (1./31) zum Jahresauftakt ein Bein stellen? Für die Hausherren wäre dies höchstwahrscheinlich die letzte Möglichkeit, um noch einmal ernsthaft ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. Die DJK hingegen wird mit der Zielsetzung anreisen, sich einen Vorsprung an der Spitze zu erarbeiten. Denn die punktgleiche TSG Abtsgmünd hat bereits eine Partie absolviert und ist daher noch zum Zuschauen verdammt. Im Verfolgerfeld können sich die dort platzierten Teams wiederum nur noch wenige Hoffnungen darauf machen, zur Spitzengruppe aufzuschließen. Der SV Jagstzell (6./20) beispielsweise leistete sich unmittelbar vor dem Jahreswechsel eine Schwächephase mit vier sieglosen Spielen und verlor dadurch den Kontakt nach ganz oben. Im vermeintlich einfachen Heimspiel gegen die SG Union Wasseralfingen II (12./8) will der SVJ nun wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Sportfreunde Eggenrot (7./19) haben derweil den SV Dalkingen (11./10) zu Gast, der DJK SV Aalen (5./21) will sich gegen den TV Neuler II (9./18) behaupten. Der FC Ellwangen II (8./19), dessen Vier-Spiele-Siegesserie durch die dreimonatige Winterpause unterbrochen wurde, ist beim SV Lauchheim II (13./4) klarer Favorit.

Kreisliga B IV: Das Fernduell zwischen Herbstmeister SGM Riesbürg (1./29) und Verfolger SV Ebnat (3./28) steht im Mittelpunkt, während die Winterpause des Mitkonkurrenten FC Schloßberg (2./28) erst in der kommenden Woche zu Ende geht. Den noch ungeschlagenen Riesbürgern steht beim FSV Zöbingen (4./21) sofort ein echter Gradmesser bevor, während die Ebnatern ausnahmsweise auf dem Kunstrasen im benachbarten Waldhausen gegen den RV SpVgg Ohmenheim (10./11) als klarer Favorit antreten. Im Tabellenmittelfeld stehen sich derweil der SV Elchingen (6./15) und der SC Unterschneidheim (9./11) gegenüber.