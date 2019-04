Der Leiter der Aalener Volkshochschule (VHS), Jürgen Wasella, verlässt Aalen. Wasella ist seit 2005 Leiter der VHS. Sein neuer Arbeitsplatz wird in Berlin sein.

„Ich habe die vergangenen 14 Jahre in Aalen sehr genossen, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen neuen beruflichen Abschnitt und um mit 55 nochmal neu anzufangen“, so Wasella. Der 55-Jährige beginnt zum 1. Oktober seine neue Stelle im Innenministerium. Dort wird er Beamte im gehobenen Dienst fortbilden. Sein Schwerpunkt wird dabei auf Islamwissenschaft und interkultureller Kompetenz liegen. Wasella ist verheiratet und zwei Kinder, 18 und 19 Jahre alt. Beide studieren im Ausland. Seine Frau wird ihn nach Berlin begleiten.

Vor seiner Zeit in Aalen war Wasella stellvertretender Leiter der Crailsheimer Volkshochschule und davor bei Studiousus Reisen in München beschäftigt, wo er wissenschaftliche Reiseleiter ausgebildet hat.

VHS fit für das Zeitalter der Digitalisierung gemacht

Ein großer Erfolg während seiner Tätigkeit an der Aalener Volkshochschule war es, die VHS fit für das Zeitalter der Digitalsierung zu machen, so Wasella. „Wir haben in Aalen mittlerweile ein gewisse Vorreiterrolle, was die Digitalisierung angeht“, so der VHS-Leiter. So habe man zum Beispiel ein eigenes Videostudio oder produziere E-Learning-Kurse unter anderem für die Hochschule der Medien in Stuttgart.

Einen Großteil der Energie habe man in den vergangenen Jahren in Integrationskurse gesteckt. „Dank der großen Unterstützung der Stadt haben wir Räume in der Bohlschule und ein viertes Obergeschoss im Torhaus dazu bekommen“, so Wasella.

Zum 1.Oktober wird die Stelle neu besetzt

Dadurch dass die Migration in den kommenden Jahren voraussichtlich abnehmen werde, müssten sich die Volkshochschulen neue Geschäftsfelder erschließen. „Wahrscheinlich wird es das Modell, dass ein Kurs zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort statfindet, in Zukunft so nicht mehr geben“, erklärt Wasella. Deshalb werde man zukünftig weiter zeit- und ortsunabhängige Angebote entwicklen müssen.

Jürgen Wasella wird noch bis 30.September an der Aalener VHS arbeiten, die Stelle wird zum 1. Oktober neu besetzt.