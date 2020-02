Jürgen Opferkuch wehrt sich tapfer gegen Fake News

Einige hundert Faschingsnarren hatten sich am Rathausplatz eingefunden, um sich zusammen mit den Schloßhexa, den Naschkatza und den Schloßugga, sowohl die Anklage des Schloßgugga-Chefs Jonas Holzbrecher als auch die tapfere Verteidigungsrede des Ortsvorstehers anzuhören. Von heit an hen mir des Saga, sen mir von dera Obrigkeit endlich befreit, jubilierten die Gugga und sprachen gar von einem blauen Wunder, was Opferkuch erleben werde. Medizinischer Notstand, die vertrackte Apothekensitruation und nicht zuletzt die fehlenden Kindergartenplätze wurden angeprangert. Tapfer wehrte sich der um dem Schlaf gebrachte Rathauschef. Auch die Anklage habe keinen Wert, sei gewissermaßen „ein Griff ins Klo“. Wenn man ihn agieren ließe, wäre das Thema Apotheke schon längst gelöst. Per Rohrpost würde er die Medikamente direkt ins Haus liefern: Narri, narro, des isch dann so bekräftigte er. Auch die Feuerwehr würde er anweisen, schnellstmöglich den Bolzplatzrasen zu spritzen. Schließlich habe er den OB längst angespitzt, nach der nächsten Wahl für mehr Kindergartenplätze zu sorgen.