Er hat seine Patienten jahrzehntelang stets mit viel Feingefühl behandelt und genießt als Autor einen guten Ruf: Jürgen Brater aus Unterrombach. Am Samstag, 2. Juni, feiert der promovierte Zahnarzt seinen 70. Geburtstag.

Er ist in Ostfriesland geboren, in Nürnberg aufgewachsen und hat in Erlangen studiert. 1974 ist Brater nach Aalen gekommen und hat in Wasseralfingen und Unterkochen praktiziert. „Durch mein Engagement als Lehrer an den Berufsschulen für Arzt- und Zahnarzthelferinnen in Ellwangen und Schorndorf bin ich zur Schreiberei gekommen“, erzählt Jürgen Brater. Insgesamt hat er 23 Bücher verfasst, darunter populärwissenschaftliche Bücher, aber auch Belletristik und Kinderbücher. Sein jüngstes Werk trägt den Titel „ Pfeif drauf – morgen hast du’s eh vergessen“ und handelt vom Vergnügen, alt zu werden. Nächste Woche wird es in München in einem Tonstudio als Hörbuch aufgenommen und im August liest Brater aus diesem Buch in der Stadtbibliothek Aalen. Bücher werde er wohl keine mehr schreiben, meint er, doch das Schreiben lässt ihn nicht los: Mit großer Begeisterung ist er für die Zeitschrift „Bild der Wissenschaft“ weiterhin als Autor aktiv. Neben der Schreiberei ist die Jagd sein großes Hobby.

Seinen Ehrentag feiert Jürgen Brater im Kreis seiner Familie zusammen mit seiner Frau Erika, zwei Kindern und fünf Enkelkindern. Die „Aalener Nachrichten“ schließen sich den Glückwünschen an. (ehü)