Ist der Aufstieg noch drin? Doppeltes Verletzungspech für FCH

Doppeltes Verletzungspech für den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim im Auswärtsspiel beim SC Paderborn (1:3): Am Sonntag verletzte sich Marc Schnatterer im Zweikampf mit Gegenspieler Uwe Hünemeier, der den 33-Jährigen am Rücken traf. Schnatterer war daraufhin, auf Grund anhaltender Schmerzen, bereits in der 39. Minute ausgewechselt worden. Eine Untersuchung an diesem Montag ergab nun, dass der FCH-Kapitän dabei eine Verletzung des dritten Lendenwirbels erlitt.

Wann Schnatterer wieder ins Training einsteigen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Fest steht jedoch: Beim anstehenden Heimspiel am Samstag, 4. Mai (13 Uhr), gegen den SV Sandhausen wird er definitiv nicht zum Einsatz kommen können.

Nur wenige Augenblicke später hatte sich in Paderborn außerdem Teamkollege Timo Beermann einen Muskelfaserriss am linken Oberschenkel zugezogen. Der FCH-Innenverteidiger fehlt dem FCH gegen den SV Sandhausen damit ebenfalls. Die genaue Ausfallzeit lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt ebenso noch nicht absehen.