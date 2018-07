Isolde Ziegler-Bastillo vertritt den Direktor

Isolde Ziegler-Bastillo , Richterin am Amtsgericht, ist zur ständigen Vertreterin des Direktors des Amtsgerichts Aalen ernannt worden. Ziegler-Bastillo wurde 1960 in Unterkochen geboren und machte 1979 das Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium in Aalen. Anschließend studierte sie bis 1984 Rechtswissenschaften an der Universität Heidelberg. Von 1985 bis 1987 absolvierte sie ihren Referendardienst beim Landgericht Ellwangen und war anschließend zunächst als Richterin bei einer Zivilkammer des Landgerichts Ellwangen tätig. Bis November 1989 war Isolde Ziegler-Bastillo Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen und danach bis Februar 1991 je zur Hälfte Richterin bei den Amtsgerichten Aalen und Schwäbisch Gmünd. Am 14. Februar 1991 wurde sie zur Richterin am Amtsgericht Aalen ernannt und ist seit dieser Zeit ununterbrochen hier tätig. Ihre hervorragenden juristischen Fähigkeiten, aber auch besonders ihre von allen geschätzte zügige, aber doch sehr menschliche Verhandlungsführung und darüber hinaus ihre Qualitäten bei der Mitarbeiterführung haben das Justizministerium veranlasst, Isolde Ziegler-Bastillo mit der Position der Stellvertreterin des Direktors des Amtsgerichtes Aalen zu betrauen. Ziegler-Bastillo ist verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von zwölf und 14 Jahren.