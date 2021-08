ISO-Chemie richtet Nistkästen auf dem Firmengelände ein

In Kooperation mit dem NABU Aalen sind auf ISO-Chemies Firmengelände im vergangenen Herbst zwölf Nistkästen aufgehängt worden. Mittlerweile haben dort die ersten Blaumeisen und Rotschwänzchen ihren Nachwuchs ausgebrütet. Vor kurzem wurde auch die neue dreigeschossige Lager- und Produktionshalle in der Röntgenstraße in Aalen fertiggestellt. Damit ist der erste Bauabschnitt der geplanten Firmenerweiterung abgeschlossen

Im Rahmen der Firmenexpansion startete ISO-Chemie im Sommer 2019 eine lokale Nachhaltigkeitsinitiative am Standort Aalen. Der Spezialist für Gebäudeabdichtungen und technische Schaumstoffe leistet mit den Bruthilfen einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz.

Das nachhaltig agierende Unternehmen hat sich bereits zuvor mit mehreren Wildblumenwiesen, einem Insektenhotel und zwei eigenen Bienenvölkern auf dem begrünten Firmendach für den lokalen Insektenschutz engagiert.

Mit zwölf Vogel-Nistkästen und einem Fledermauskasten wurden nun weitere Schritte unternommen, um die Artenvielfalt und Biodiversität am Firmensitz in Aalen zu stärken. Dabei wird ISO-Chemie nicht nur vom NABU Aalen mit Rat und Tat unterstützt, sondern auch von den eigenen Mitarbeitern, die Patenschaften für die Nachhaltigkeitsprojekte übernommen haben.

„Schon seit der Gründung der ISO-Chemie vor über 40 Jahren engagieren wir uns für einen verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und Natur“, sagt Geschäftsführer Martin Deiß. „Mit den Vogel-Nistkästen, die auf unserem Firmengelände in der Röntgenstraße angebracht wurden, haben wir wichtige Bruthilfen für bedrohte Arten geschaffen und freuen uns sehr darüber, dass der erste Nachwuchs schon flügge geworden ist. Wir sind schon gespannt, ob auch unser Fledermauskasten im nächsten Sommer als Wochenstube bezogen wird“, so Geschäftsführer Deiß.

Vor kurzem wurde die neue dreigeschossige Lager- und Produktionshalle in der Röntgenstraße fertiggestellt. „Die 50-Millionen-Euro-Investition in neue Gebäude und Anlagen ist richtungweisend beim Energieverbrauch und in der Ökobilanz“, sagt Martin Deiß, der weiter ausführt: „Wir möchten durch die Nachhaltigkeitsprojekte hier auf unserem Firmengelände mit gutem Beispiel vorangehen und Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft künftiger Generationen übernehmen.“

Als Hersteller von energieeffizienten Abdichtungslösungen sei es für ISO-Chemie selbstverständlich, kontinuierlich den Energieverbrauch zu reduzieren.

So tragen etwa die Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Bestandsgebäude dazu bei, den CO2-Fußabdruck des Unternehmens deutlich zu verringern. Über die Anlage werde im Jahresdurchschnitt rund ein Fünftel des eigenen Stromverbrauchs produziert. Das ISO 14001 und ISO 9001 zertifizierte Unternehmen prüfe seine Produkte und Verfahren außerdem auf ihre Umweltverträglichkeit und nachhaltige Wirkung.