ISO-Chemie: Auf der Baustelle geht’s zügig voran

Seit dem Spatenstich vor zehn Monaten schreitet der erste Bauabschnitt des in Aalen ansässigen Abdichtungsspezialisten ISO-Chemie stetig voran. Mit einer der aktuell größten Firmenerweiterungsbauten in Aalen wird das umweltzertifizierte Familienunternehmen nachhaltig wachsen und sendet damit ein deutliches Signal, um den Standort zu stärken.

In diesem ersten Bauabschnitt entsteht ein großes Produktions- und Lagergebäude über drei Etagen, das dank stetig gewachsener Auftragslage dringend benötigt wird. „Wir sind mit dem Baufortschritt zufrieden. Es läuft alles nach Plan und trotz Corona-Krise gibt es bislang keine nennenswerten Verzögerungen“, so Martin J. Deiß, geschäftsführender Gesellschafter der ISO-Chemie.

Zur Erinnerung: Im Vorfeld der zukunftweisenden Erweiterung wurden die erforderlichen Voraussetzungen in einem detaillierten Bebauungsplanverfahren geschaffen, das der Gemeinderat der Stadt Aalen mit umfassender Mehrheit befürwortet hat.

Bei der Umsetzung der Baumaßnahmen hat man, wie im Vorfeld angekündigt, großen Wert darauf gelegt, dass diese mit ortsansässigen Firmen umgesetzt werden. Die Geschäftsführer Josef und Martin J. Deiß haben den Auftrag daher an die Firma Franz Traub GmbH & Co. KG aus Ebnat vergeben.

Mittlerweile kann man sich die Dimension der drei Etagen umfassenden Halle anhand der entstehenden Silhouette gut vorstellen. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden 400 Stahlbetonfertigteile auf Spezialfahrzeugen und Lastwagen von Ebnat zur Großbaustelle in die Röntgenstraße transportiert. „Ein besonderer Meilenstein war der freitragende Fertigteilunterzug mit einer Spannweite von fast 30 m und einem Gewicht von rund70 Tonnen“, so Matthias Beyrle, Bauleiter der Firma Traub.

Auf der Baustelle sind täglich mindestens 25 Mann im Einsatz. Es wurden mittlerweile rund 4000 Kubikmeter Beton vergossen und aktuell Zweidrittel der Fertigteile montiert. Bereits Ende Juni sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Die vollständige Fertigstellung und der Bezug des neuen Gebäudes sind noch dieses Jahr vorgesehen