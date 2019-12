Irmgard Beyrle und Gabi Meyer singen seit 40 Jahren im Ebnater Kirchenchor

Als lebendige Gemeinschaft hat sich der katholische Kirchenchor Ebnat bei seiner Cäcilienfeier im Gemeindezentrum präsentiert. Im Mittelpunkt haben die Ehrungen für langjährige Sängerinnen und Sänger gestanden.

Zunächst traf man sich zum von Pater Albert Kannaen gehaltenen Gottesdienst in der Pfarrkirche. Ein kleines Orchester und der Kirchenchor unter der Leitung von Günter Bittlingmaier erfreuten die Besucher mit anspruchsvollen Motetten wie „Gloriosa Ddcta sunt“ des balitischen Komponisten Vytautas Miškinis und „Kündet allen in der Not“ in einer Bearbeitung des im Frühjahr verstorbenen Ehrendirigenten Hermann Angstenberger. Außerdem erklang die „Vater-unser-Messe“ des zeitgenössischen österreichischen Komponisten und Musikpädagogen Lorenz Maierhofer. Den Solopart sang Margret Bittlingmaier, an der Orgel spielte Jürgen Muck.

Bei der Feier im Gemeindezentrum hob der Vorsitzende Heinz Rothaupt hervor, dass der Chor zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Gläubigen singe. „Musik ist immer schön, man spürt die Freude im Chor“, sagte Pater Albert.

Vier verdiente Chormitglieder wurden für ihren langjährigen Dienst in der Musica sacra geehrt: Irmgard Beyrle und Gabi Meyer singen seit 40 Jahren im Kirchenchor Ebnat. Die weiteren Ehrungen: 25 Jahre: Anne Mettenleiter. 15 Jahre: Felix Hoben.

Hans Mettenleiter wurde nach 45 Jahren Sängertätigkeit aus den Reihen des Chores verabschiedet. Günter Pliska ist nach 33 Jahren ausgeschieden.

Viel Beifall gab es beim geselligen Teil der Feier für den Auftritt der Gruppe „Querbeet“ unter der Leitung von Günter Bittlingmaier. Das vierstimmige Repertoire reichte von alten Schlagern wie „Rote Lippen soll man küssen“, „Schön war die Zeit“ und „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ bis hin zu den alpenländischen Titeln „Heast as net“ und „Gö, du bleibts heut’ Nacht bei mir“.

Für gute Unterhaltung sorgten noch zwei von Andrea Rothaupt organisierte Spiele. Zu vorgerückter Stunde erfreute sich der von Niesitzwirt Erwin Beyrle gestiftete Schwartenmagen großer Beliebtheit.