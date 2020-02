Irisches Duo reist an

Mit einer Duo-Performance gastiert der Musiker Ryan Sheridan am Samstag, 7. März, ab 20 Uhr im Ostertag in Aalen. Sheridan spielt für einen guten Zweck, der Erlös kommt den gemeinnützigen Vereinen „wünschdirwas“ und „Das blaue Pferd“ zugute. Im Vorprogramm ist der Aalener Musiker Axel Nagel, Deutschen Rock- und Pop-Preises 2019 in der Kategorie Singer / Songwriter, zu hören.

Nach einem erfolgreichen Jahr 2019 mit ausverkauften Tourneen wird Sheridan am 7. März in Aalen auf der Bühne im Ostertag mit seiner wilde Duo-Performance stehen. Vor Beginn seiner „Love & War“-Tour 2020 durch Deutschland gibt er zuerst ein Benefizkonzert in Aalen.

Ryan Sheridan startete seine musikalische Karriere auf den Straßen Dublins. Bereits dort entwickelte sich das Zusammenspiel aus Melodie, Rhythmus und Energie zu dem einzigartigen Sound, für den er heute bekannt ist. Zusammen mit seinem Drummer und Percussionisten Ronan Nolan bringt er eine unvergleichliche Energie auf die Bühne.

Die Einnahmen aus dem Konzert gehen an die zwei Vereine: „Das blaue Pferd – Tillys Freunde“ ist ein gemeinnütziger Verein in Elchingen, der sich für beeinträchtigte oder traumatisierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene einsetzt. Insbesondere durch das heilpädagogische Reiten und die Hippotherapie sowie die systematische Beratung werden Menschen in schwierigen Lebenslagen therapeutisch begleitet.

Der Verein „wünschdirwas“ erfüllt seit 30 Jahren Herzenswünsche schwer und chronisch erkrankter Kinder und Jugendlicher. Der Kölner Verein kooperiert seit vielen Jahren mit dem Verein Das blaue Pferd - Tillys Freunde.

Vor gut einem Jahr hatte Wolfgang Fürst aus Elchingen (Vater des Musikers Simon Fürst) die Idee, ein Benefizkonzert für die beiden Vereine zu veranstalten. Auch am 7. März ist der Verein Veranstalter. Etliche Kinder und Jugendliche durften bereits auf den Islandpferdehof Sörli von Wolfgang Fürst.

„Ryan Sheridan ist ein genialer Musiker. Wir freuen uns, dass er ein Benefizkonzert für uns spielt“, sagt Wolfgang Fürst.