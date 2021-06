Inzidenzzahlen im Kreis: Weitere Lockerungen ab Montag

Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Ostalbkreis seit Sonntag, 13. Juni, bei 21,7 und somit den fünften Tag in Folge unter 35. Grundlage die Zahlen des Robert-Koch-Institutes für die Stadt- und Landkreise.

Der Ostalbkreis hat somit nun die niedrigste Stufe des Öffnungskonzepts des Landes erreicht. Somit treten ab Montag, 14. Juni, unter anderem folgende Lockerungen in Kraft:

Wegfall der Testpflicht für den Außenbereich von Gastronomie, Veranstaltungen und bestimmte Einrichtungen (wie bspw. Freibäder).

Zulässigkeit von privaten Feiern im Gastgewerbe bis 50 Personen (innen und außen). Ausgenommen sind Tanzveranstaltungen! Mit Test, Genesenen- oder Impfnachweis.

Kulturveranstaltungen außen bis 750 Personen.

Ab Dienstag, 15. Juni, ist an allen Schulen im Ostalbkreis fachpraktischer Sportunterricht unter den Bedingungen der Corona-Verordnung Schule möglich und es gibt weitere Lockerungen in den Bereichen Jugend- und Jugendsozialarbeit. Überschreitet der Ostalbkreis an drei Tagen in Folge die 7-Tages-Inzidenz von 35, müssen diese Lockerungen zurückgenommen werden. Die Maskenpflicht bleibt bestehen. Treffen in öffentlichem und privaten Raum sind weiter auf maximal zehn Personen aus drei Haushalten begrenzt. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Wie der Bund informiert, soll der digitale Impfnachweis Schritt für Schritt ausgerollt werden. Den gelben Impfnachweis wird es weiterhin geben.

Für bereits erfolgte Impfungen stellen ab Montag erste Apotheken bundesweit nachträglich digitale Impfzertifikate aus. Teilnehmende Apotheken kann man nach Informationen des Bundes in den kommenden Tagen online unter https://www.mein-apothekenmanager.de finden. Auch im Kreisimpfzentrum des Ostalbkreises wird der digitale Impfnachweis eingeführt.