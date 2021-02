Inzidenzwerte: 39 auf der Ostalb, 120 im Landkreis Schwäbisch Hall

Im Ostalbkreis ist der Inzidenzwert so niedrig wie lange nicht. Im Nachbarlandkreis Schwäbisch Hall hingegen so hoch wie in keinem anderen Kreis in der Region. Dort haben sich innerhalb einer Woche 120 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus pro 100 000 Einwohner angesteckt (Stand Dienstag).

Ein ganz anderes Bild im Ostalbkreis: 39 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen mit Blick auf dieselbe Einwohnerzahl. Nach wie vor herrscht im Kreis Schwäbisch Hall eine nächtliche Ausgangssperre aufgrund der hohen Inzidenz. Zwischen 21 und 5 Uhr dürfen die Bürger auch weiterhin nur mit triftigen Gründen vor die Tür.

Mit 15 Neuinfektionen am Montag bis 24 Uhr steigt die Zahl der Gesamtinfektionen im Ostalbkreis seit Ausbruch der Pandemie auf 9158. Davon gelten 8691 als genesen. Bei den aktiven Fällen hat sich hingegen gar nichts getan. Dort gab es weder einen Anstieg noch ist der Wert gesunken. 214 Menschen sind derzeit mit Sars-CoV-2 infiziert. Allerdings hat es einen weiteren Todesfall gegeben. Das Datendashboard des Landratsamts zeigt 253 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 seit März des vergangenen Jahres.

Das Landratsamt Ostalbkreis wird am Mittwoch zum dritten Mal die Zahl der Geimpften aktualisieren. Dies geschieht einmal wöchentlich, immer mittwochs. Die Daten werden bis Dienstag, 24 Uhr, gesammelt. Zur Erinnerung: Zuletzt wurden 3208 Erstgeimpfte sowie 1148 Zweitgeimpfte registriert. Um an einen der begehrten Impftermine zu gelangen, bietet Schwäbische.de eine sogenannte Impfampel an.

Dort springt das Signallicht von Rot auf Grün, sobald im Kreisimpfzentrum wieder freie Termine zur Verfügung stehen. Bereits etliche User sind dadurch an einen der freien Plätze gekommen. Zur Impfampel geht es unter www.schwäbische.de/impfampel