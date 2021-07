Inzidenzwert weiter bei 11,5 - Seit Mittwoch gilt Inzidenzstufe 2

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert hat sich im Ostalbkreis am Mittwoch nicht verändert. Laut Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg steht er wie am Vortag bei 11,5. Der Kreis befindet sich seit diesem Mittwoch, 28. Juli, in Inzidenzstufe 2.

Damit diese Einschränkungen erneut aufgehoben werden, muss an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz unterhalb des Grenzwerts von zehn liegen. Bis dahin gelten erneut strengere Corona-Regeln bei Kontakten und Veranstaltungen. Freizeit- oder Kultureinrichtungen sind davon nicht betroffen.

+++Die Corona-Regeln je Inzidenz zum Downloaden (PDF)+++

Dies ist erst dann der Fall, sobald der nächste Grenzwert von 35 an ebenfalls fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird. Stecken sich über denselben Zeitraum mehr als 50 Menschen innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner an, werden die Regeln noch strenger.

Im gesamten Kreisgebiet waren es innerhalb der vergangenen sieben Tage 36 Personen, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden sind. Mit fünf Neuinfektionen steigt zudem der Wert der Gesamtfälle auf 15.714. Immerhin: Todesfälle hat es seit dem 12. Juli keine mehr gegeben. 410 Menschen starben seit Pandemiebeginn im Kreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Landesinzidenz bei 13,5

Aktuell (Stand Dienstag) sind laut Landratsamt 59 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, zwölf mehr als am Vortag. Fünf weitere Fälle verzeichnet die Stadt Schwäbisch Gmünd (19), drei die Stadt Aalen (17), Ellwangen ebenfalls fünf (13).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg liegt am Mittwoch bei 13,5. Mit vier weiteren Todesfällen steigt die Zahl der Opfer auf 10.389. Seit Beginn der Pandemie haben sich 505.119 Menschen im Land angesteckt (+389).