Inzidenzwert unterhalb 100er-Grenze - Todesfälle steigen kontinuierlich weiter

Das Landesgesundheitsamt gibt im aktuellen Lagebericht für den Ostalbkreis einen Inzidenzwert von 86 an. Damit bleibt der Kreis weiterhin unterhalb der Grenze von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Demnach könnten am Samstag, 29. Mai, weitere Lockerungen folgen.

Am vergangenen Pfingstwochenende hat es allerdings eine Überschreitung der Inzidenzgrenze gegeben. Welche Auswirkungen das hat, lesen Sie hier.

Mit 24 Neuinfektionen steigt die Zahl der Gesamtwerte auf 15.152. 270 Menschen haben sich in der vergangenen Woche mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Trotz der mittlerweile niedrigen Zahlen steigt der Wert der Todesfälle kontinuierlich an. Erneut hat es drei Tote gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie starben 389 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Lockerungen bei den bayerischen Nachbarn

Dem bayerischen Nachbarlandkreis Donau-Ries winken ab Mittwoch, 26. Mai, bereits Lockerungen. Der Kreis hält sich trotz falscher Übermittlungen der Fallzahlen konstant unterhalb der 100er-Grenze. Laut Kreisverwaltung fällt unter anderem die nächtliche Ausgangssperre weg. Zudem dürfen sich wieder zwei Haushalte bis maximal fünf Personen treffen - Kinder unter 14 Jahren werden nicht gezählt. Alle weiteren Lockerungen finden Sie hier.

Auch der Landkreis Schwäbisch Hall, der lange Zeit der Kreis mit der höchsten Inzidenz in Baden-Württemberg gewesen ist, liegt mittlerweile unter der 100er-Grenze - wenn auch nur knapp. Am Dienstag berichtet das Landratsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 90,5. Derzeit seien im Kreisgebiet 283 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Im Ostalbkreis sind es laut Gesundheitsbehörde (Stand Montag) 568 aktive Fälle. Das sind 41 weniger als am Vortag.