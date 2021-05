Inzidenzwert unter 165: Was das für Schulen und Kitas bedeutet

Diesen Montag, 10. Mai, hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Ostalbkreis nach längerer Zeit erstmals wieder unter 165 gelegen. Zuletzt hatte das Gesundheitsamt eine so niedrige Zahl am 11. April verzeichnet. Damit hat der Landkreis eine wichtige Wegmarke auf dem Weg zu ersten Öffnungen erreicht. Denn bei einer Unterschreitung der Inzidenz an fünf Werktagen in Folge dürften Schulen wieder in den Wechselunterricht starten und Kitas den Vollbetrieb aufnehmen.

Noch hat der Ostalbkreis erst an einem Werktag die Unterschreitung des maßgeblichen Werts der Bundesnotbremse geschafft. Landrat Joachim Bläse skizziert dennoch vorausschauend den möglichen Fahrplan, sollten die Zahlen sich weiterhin günstig entwickeln: „Sofern unsere Inzidenz auch die nächsten Tage bis einschließlich Samstag unter 165 bleibt, würden wir dies noch am Samstagabend förmlich bestätigen und über unsere Internetseite sowie unsere Social-Media-Kanäle bekanntmachen. Damit könnten ab Montag, 17. Mai, die Schulen in den Wechselunterricht einsteigen und Kitas Normal- anstelle von Notbetrieb anbieten.“

Inwieweit die Schul- und Kitaträger in diesem Fall organisatorisch schon ab dem Montag tatsächlich organisatorisch vorbereitet sein und öffnen könnten, darüber informieren die Schulen und Kitas jeweils selbst die Eltern. Sobald während der jetzt laufenden Woche allerdings der Inzidenz-Wert nur an einem einzigen Tag über 165 liegt, beginnt die Fünf-Werktage-Frist wieder neu zu laufen. Eine Öffnung würde sich dann entsprechend verzögern.

Noch am vergangenen Wochenende hatte es nicht nach einem schnellen Sinken der Inzidenz ausgesehen. Umso erfreulicher ist aus Sicht des Landrats und des Krisenstabs im Landratsamt nun der deutliche Rückgang der Neuinfektionen, der hoffentlich anhält. Mit Blick auf die anstehenden Feiertage mehrerer Religions- und Glaubensgemeinschaften appelliert Bläse, die geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen weiterhin zu befolgen, um das Erreichte nicht zu gefährden. Angesichts der nach wie vor hohen Auslastungen der Kliniken Ostalb rät der Landrat auch dringend von risikoreichen Freizeitaktivitäten am verlängerten Wochenende über Christi Himmelfahrt ab.