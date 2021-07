Inzidenzwert steigt weiter leicht auf 4,1 an

Fünf Neuinfektionen meldet das Landesgesundheitsamt für den Ostalbkreis am Mittwoch. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist ebenfalls angestiegen. 4,1 Menschen haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner mit Sars-CoV-2 angesteckt. 13 waren es im gesamten Kreis im selben Zeitraum.

15.648 Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie - im Ostalbkreis wurde Patient Null im März 2020 registriert - mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 410 Menschen sind seither im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, 10.328 waren es in Baden-Württemberg.

20 Menschen sind aktuell (Stand Mittwoch) laut Landratsamt positiv auf das Virus getestet. Das sind drei mehr als am Vortag. Die Impfkampagne schreitet hingegen weiter voran. Im Kreisimpfzentrum in der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen wurden bisher 172.922 Impfwillige mit der Erst-, 130.106 mit der Zweitimpfung versorgt.

