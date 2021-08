Inzidenzwert steigt im Ostalbkreis auf 27,4

Der Inzidenzwert im Ostalbkreis ist am Donnerstag erneut angestiegen. Nachdem er am Mittwoch minimal abgesunken war, klettert er aktuell auf 27,4. Am Vortag lag er bei 22,3. Damit steigt der Wert weiter in Richtung des nächsten Grenzwerts von 35.

Wie das Landesgesundheitsamt im aktuellen Lagebericht aufführt, haben sich innerhalb einer Woche im gesamten Kreisgebiet 86 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Mit 18 Neuinfektionen steigt zudem der Wert der Gesamtfälle auf 15.853. Der Wert der Todesfälle bleibt weiterhin gleich. 410 Menschen starben seit Pandemiebeginn im Zusammenhang mit Covid-19.

Ebenfalls ist der Wert der aktiven Fälle weiter gestiegen. Laut Landratsamt sind derzeit (Stand Mittwoch) 110 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Das sind sechs mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert des Ostalbkreises liegt weiterhin über dem des Landes.

Kein Todesfall im Land

In Baden-Württemberg haben sich in den vergangenen sieben Tagen und pro 100.000 Einwohner 23,7 Menschen infiziert. Erfreuliches gibt es jedoch auch zu berichten: Am Donnerstag wurde kein Todesfall im Land registriert. Seit Ausbruch der Pandemie starben 10.434 Menschen mit oder an einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.