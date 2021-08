Inzidenzwert steigt im Ostalbkreis auf 14,6

Der Inzidenzwert im Ostalbkreis ist erneut angestiegen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts vom Mittwoch hervor. Innerhalb einer Woche haben sich pro 100.000 Einwohner 14,6 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt.

Am Vortag lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 11,8. Innerhalb der vergangenen sieben Tage sind 46 Menschen im gesamten Kreisgebiet positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Ein positiver Trend hält zumindest an: Auch am Mittwoch vermeldet die Behörde keine weiteren Todesfälle. 410 Menschen starben seit Pandemiebeginn im Zusammenhang mit Covid-19.

Mit 16 Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle auf 15.764. Laut Landratsamt sind aktuell (Stand Dienstag) 68 Menschen infiziert, fünf mehr als am Vortag. Die meisten Fälle sind nach wie vor in Schwäbisch Gmünd registriert worden. 24 Menschen sind hier positiv getestet (+2). In Aalen ist der Wert mit 16 gleichgeblieben, in Ellwangen um drei auf 13 angestiegen.

Lage im Land

Der Ostalbkreis hat nun das Land beinahe eingeholt. Der Inzidenzwert liegt am Mittwoch in Baden-Württemberg bei 14,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Elf Todesfälle sind aktuell hinzugekommen (10.442), der Wert der Gesamtfälle steigt auf 506.874 (+425).

Lage in der Region

So sieht es aktuell in den Landkreisen rund um den Ostalbkreis aus.

Heidenheim: Inzidenz: 8,3 Neuinfektionen: zwei

Schwäbisch Hall: Inzidenz: 6,1 Neuinfektionen: zehn

Rems-Murr-Kreis: Inzidenz: 9,8 Neuinfektionen: zwölf

Göppingen: Inzidenz: 15,5 Neuinfektionen: 13

Donau-Ries-Kreis: Inzidenz*: 7,5 Neuinfektionen**: vier

Quellen: Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg / *Landratsamt Donau-Ries **Landesgesundheitsamt Bayern