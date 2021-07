Inzidenzwert steigt auf 4,8 - Innerhalb einer Woche stecken sich 15 Menschen an

Zunächst Stillstand, nun erneuter Anstieg. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert erneut weiter nach oben. Allerdings weiterhin unterhalb des Grenzwerts von zehn. 4,8 Menschen (4,1 Wert Vortag) haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner mit Sars-CoV-2 angesteckt.

Im gesamten Kreisgebiet waren es im selben Zeitraum 15 positive Tests. Mit drei Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle am Freitag laut Landesgesundheitsamt auf 15.654. Todesfälle hat es keine weiteren gegeben. 410 Menschen starben seit Pandemiebeginn im Ostalbkreis an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.

Aktuell (Stand Donnerstag) sind laut Zahlen des Landratsamts 23 Menschen infiziert. Das sind drei mehr als am Vortag. Nur in Schwäbisch Gmünd steigen derzeit die Zahlen. Von neun auf 11 Fälle. In Aalen ist der Wert mit vier gleichgeblieben, in Ellwangen sind drei Menschen positiv getestet (+0).

+++Alles rund ums Coronavirus im Ostalbkreis+++

Fünf Todesfälle wurden hingegen im gesamten Bundesland registriert. 10.338 Menschen starben in Baden-Württemberg bislang im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus. 193 Neuinfektionen kamen am Freitag hinzu, der Wert steigt damit auf 502.662.