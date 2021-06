Inzidenzwert steigt am Freitag auf 17,2 - 21 Neuinfektionen im Ostalbkreis

Was am Donnerstag noch richtig gut ausgesehen hat, ist am Freitag bereits wieder überholt. Keine Neuinfektionen am Vortag, aktuell hat das Landesgesundheitsamt im aktuellen Lagebericht 21 Fälle aufgeführt. Damit hat auch die Sieben-Tage-Inzidenz einen Sprung gemacht.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich 17,2 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt (13,4 Wert vom Vortag). 54 Menschen wurden im selben Zeitraum im gesamten Kreisgebiet positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Seit Pandemiebeginn haben sich 15.596 Menschen angesteckt, die Dunkelziffer liegt höher.

Nachdem über einen längeren Zeitraum bei den Todesfällen Stillstand geherrscht hatte, ist nun auch hier ein weiterer hinzugekommen. Seit Ausbruch der Pandemie im März des vergangenen Jahres starben 404 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Laut Landratsamt Ostalbkreis hat es allerdings bei den aktiven Fällen keine Bewegung gegeben. 102 (+0) sind es aktuell (Stand Donnerstag). Aalen verzeichnet 35 positive Fälle (+0), Schwäbisch Gmünd 31 (+3) und Ellwangen 7 (-2).