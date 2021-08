Inzidenzwert sinkt am Mittwoch minimal auf 22,3

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert fällt im Ostalbkreis am Mittwoch leicht, bleibt jedoch oberhalb 20. Wie das Landesgesundheitsamt im aktuellen Lagebericht aufführt, haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner 22,3 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Vortag lag der Wert bei 22,9.

Im selben Zeitraum wurden im gesamten Kreisgebiet 70 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Mit zwölf Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle zudem auf 15.835. Erneut hat es bei den Todesfällen keinen Anstieg gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie starben 410 Menschen im Ostalbkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Allerdings ist der Wert der aktiven Fälle deutlich gestiegen. 104 Menschen sind derzeit (Stand Dienstag) infiziert, das sind 14 mehr als am Vortag. In Schwäbisch Gmünd ist der Wert um acht in die Höhe gegangen, 48 positive Fälle verzeichnet die Stauferstadt. In Aalen blieb der Wert gleich, 16 Fälle sind hier registriert. Weitere Fälle entnehmen Sie der interaktiven Karte (unten).

Lage im Land

Weiterhin liegt die Inzidenz des Ostalbkreises über der des Landes. In Baden-Württemberg beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell 21,4. Ein weiterer Todesfall ist landesweit hinzugekommen. Diesen verzeichnet der Landkreis Ludwigsburg. 10.434 Menschen starben seit Pandemiebeginn im Land. Mit 644 Neuinfektionen steigt der Gesamtwert am Mittwoch auf 509.380.