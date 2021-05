Inzidenzwert noch oberhalb 50er-Grenze - Nachbarn kündigen Lockerungen an

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Ostalbkreis ist im Vergleich zum Vortag leicht angestiegen. Laut des aktuellen Lageberichts des Landesgesundheitsamts am Montag liegt der Wert im Ostalbkreis bei 56,7. Am Sonntag hingegen waren es 54,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Betrachtet man hingegen den Trend, ist der Wert gefallen. Am vergangenen Freitag lag er noch bei 64. Allerdings hat es über das Wochenende erneut zwei weitere Todesfälle gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie starben 395 Menschen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 178 Menschen im gesamten Kreisgebiet mit Sars-CoV-2 angesteckt. Am Montag registrierte das Landesgesundheitsamt zudem 18 Neuinfektionen. Damit steigt der Wert der Gesamtinfektionen seit März des vergangenen Jahres auf 15.319. Laut Landratsamt sind aktuell (Stand Sonntag) 445 Menschen im Kreis positiv getestet. Das sind 29 weniger als noch am Vortag. Nach wie vor liegen alle Stadt- und Landkreise im Land unterhalb der 100er-Grenze. Die Landesinzidenz beträgt am Montag 42,9.

Lockerungen bei den Nachbarn

Bei den bayerischen Nachbarn im Donau-Ries-Kreis hat die Kreisverwaltung weitere Lockerungsschritte bekannt gegeben. Demnach werden ab Dienstag, 1. Juni, Tests für Außengastronomie sowie Sport im Innen- und Außenbereich wegfallen. Zudem müssen Besucher keine Termine mehr reservieren - ausgenommen hierbei sind Fitnessstudios und Freibäder.

Die baden-württembergischen Nachbarn aus dem Landkreis Heidenheim hingegen haben am Montag, 31. Mai, am fünften Tag hintereinander die 100er-Inzidenz unterschritten. Die Landkreisverwaltung kündigt daher auf ihrer Webseite Lockerungen ab Mittwoch, 2. Juni, an.