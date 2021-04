Inzidenzwert nach wie vor oberhalb 100er-Grenze – So ist die aktuelle Lage nach Ostern

Die Zahl der Gesamtfälle im Ostalbkreis hat am Dienstag laut Daten des Landesgesundheitsamts erneut eine 1000er-Grenze überschritten. 11 085 Menschen wurden seit Ausbruch der Pandemie positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Der Inzidenzwert ist zwar gesunken. Allerdings hält er sich weiterhin oberhalb der 100er-Grenze. Innerhalb einer Woche haben sich (Stand Dienstag) knapp 136 Menschen pro 100 000 Einwohner mit Sars-CoV-2 infiziert. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 147. Bereits in der vergangenen Woche kündigte Landrat Joachim Bläse schärfere Maßnahmen für den Ostalbkreis an, sollten die Zahlen auf diesem Niveau bleiben. Dabei war unter anderem eine erneute nächtliche Ausgangssperre im Gespräch. Bislang liegen Schwäbische.de noch keine Informationen vor, ob oder ab wann solche Verschärfungen in Kraft treten sollen.

Im Vergleich zur vergangenen Woche ist der Wert der aktiven Fälle allerdings gesunken. Am Montag waren es zwar erneut 22 mehr als noch am Vortag. Dennoch 47 Fälle weniger als noch am vergangenen Mittwoch. Derzeit (Stand Montag) sind 688 Menschen im Kreis positiv getestet. Über die Osterfeiertage wurden zudem drei weitere Todesfälle gemeldet. Mittlerweile starben 307 Menschen seit März vergangenen Jahres an oder mit Covid-19.

Auch in den Nachbarlandkreisen ist die Situation unverändert. Bei den bayerischen Nachbarn vermeldet das Landratsamt Donau-Ries am Dienstag einen Inzidenzwert von knapp 136. Derzeit sind dort 396 Fälle bekannt. Knapp 249 hingegen ist der aktuelle Inzidenzwert im Landkreis Schwäbisch Hall ebenfalls am Dienstag. Positive Fälle registriert das Gesundheitsamt 896. In der vergangenen Woche lag dieser Wert noch bei mehr als 1000.

Landrat Gerhard Bauer hat sich mit einem Video-Appell an die Bevölkerung gewandt.