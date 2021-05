Inzidenzwert leicht angestiegen - Beinahe alle Kreise im Land unterhalb des Grenzwerts

Der Inzidenzwert im Ostalbkreis ist am Donnerstag erneut gestiegen. Allerdings nur gering. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 68,5 Menschen im Kreis pro 100.000 Einwohner mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Am Vortag waren es 65,6. Das geht aus den Daten des Landesgesundheitsamts hervor.

Im gesamten Kreisgebiet waren es im selben Zeitraum 215 positive Tests. Erneut hat es zudem zwei Todesfälle gegeben. Damit steigt der Wert weiterhin kontinuierlich an. 393 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Mit 59 Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle auf 15.242. Landesweit wurden 1240 weitere Infektionen registriert. 490.555 Menschen haben sich in Baden-Württemberg seit Pandemiebeginn mit Sars-CoV-2 angesteckt. Am Mittwoch lag der Wert der aktiven Fälle laut Landratsamt noch bei 491. Das sind 35 weniger als am Vortag.

Die meisten Positivfälle verzeichnet nach wie vor die Kreisstadt Aalen. 127 (-4) Fälle waren es am Mittwoch. In Ellwangen 17 (+3), in Bopfingen 22 (-1) und in Schwäbisch Gmünd 102 (-12). Mittlerweile sind alle Landkreise in Baden-Württemberg unterhalb der 100er-Inzidenzgrenze angelangt. Einzig der Zollernalbkreis liegt mit 105,6 Neuinfektionen pro 100.000 innerhalb einer Woche noch darüber.