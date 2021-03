Inzidenzwert im Ostalbkreis bei 34 – 142 in Schwäbisch Hall

Im Ostalbkreis steigen die Zahlen in Verbindung mit dem Coronavirus weiter an. Die Labore haben 19 Neuinfektionen am Mittwoch bis 24 Uhr an die Gesundheitsbehörde gemeldet. Damit steigen die Gesamtinfektionen auf 9369 an. Davon gelten 8928 als genesen, zwölf mehr als am Vortag.

Zwar ein nur leichter – dennoch ein Anstieg um fünf verzeichnet die Behörde bei den aktiven Fällen. 173 Menschen sind derzeit (Stand Mittwoch) mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Auch bei den Todesfällen hat es erneut Bewegung gegeben. Zwei Menschen starben in Verbindung mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis auf 268.

Seit den Beschlüssen der Politik wird verstärkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert eine Rolle spielen. 34 Menschen haben sich innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner im Kreisgebiet mit Sars-CoV-2 angesteckt. Damit erhöht sich der Wert um einen im Vergleich zum Vortag. Allerdings liegt der Ostalbkreis damit noch auf niedrigem Niveau. Anders sieht es hingegen weiterhin im Nachbarlandkreis Schwäbisch Hall aus. 142 Infektionen pro Woche und 100 000 Einwohner verzeichnet die Kreisverwaltung am Donnerstag. Zudem übermittelten die Labore 76 Neuinfektionen. 388 Menschen sind aktuell im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet. Die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr hat dort weiterhin Bestand.

Im bayerischen Nachbarlandkreis Donau-Ries sind die Zahlen nach wie vor niedrig, wenn auch ein wenig höher als sie es bereits gewesen sind. Derzeit (Stand Donnerstag) sind 60 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei gerade einmal 15. Damit setzt der Kreis den niedrigen Trend fort. Allerdings hat es auch hier seit Beginn der Pandemie mehr als 100 Tote gegeben, 135 waren es genau.