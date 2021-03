Inzidenzwert bei 110 – Mehr als 10.000 Infektionen im Ostalbkreis seit Patient Null

Zwar hat sich der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag ein wenig abgeschwächt. Dennoch liegt er zum vierten Mal in Folge oberhalb der 100er-Grenze. Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg vermeldet am Montag rund 110 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Im gesamten Kreisgebiet sind es innerhalb einer Woche 346 gewesen.

Zudem hat der Ostalbkreis die 10.000er-Marke bei den Gesamtinfektionsfällen überschritten. Mit 25 gemeldeten Neuinfektionen am Sonntag bis 24 Uhr wurden seit März des vergangenen Jahres 10.009 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Davon gelten 9235 als genesen, 33 mehr als am Samstag. Todesfälle sind keine weiteren hinzugekommen. Der Wert steht derzeit bei 294.

Bei den aktiven Fällen hat es einen leichten Rückgang gegeben. 480 Menschen sind aktuell (Stand Sonntag) infiziert, acht weniger als am Samstag. Durch 33 Genesene und 25 Neuinfektionen ergibt sich der Wert, da keine weiteren Todesfälle registriert wurden.

Da die Zahlen auch in der Region weiter ansteigen, gibt es in den umliegenden Kreisen Neuigkeiten. Bei den bayerischen Nachbarn (Inzidenz: 112) werden die Regeln erneut verschärft. Die Verwaltung des Donau-Ries-Kreises hat in einer Allgemeinverfügung erlassen, dass ab Mittwoch, 24. März, der Einzelhandel für den Publikumsverkehr schließen muss und nur noch via Click&Collect seine Kunden bedienen darf. Baumärkte und Friseure bleiben weiterhin geöffnet.

Zudem wird es erneut eine Ausgangssperre geben. Demnach dürfen die Bürger das Haus zwischen 22 und 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Private Treffen werden ebenfalls wieder eingeschränkt. Nur noch eine Person ist zu Besuch bei einem Haushalt erlaubt.

Im Landkreis Schwäbisch Hall gibt es noch immer keine Entspannung bei den Infektionszahlen. Aktuell (Stand Montag) liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner bei knapp 334. Derzeit sind laut Webseite des Landratsamts 902 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.